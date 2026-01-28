Κυκλοφόρησε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγκΕΣ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο σποτ της θεατρικής παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό», της ομάδας ΣΦήγκΕΣ, η οποία ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου.

Η παράσταση αποτελεί μια κωμωδία υψηλού ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται συνεχώς και το χιούμορ γεννιέται μέσα από την κίνηση, τον λόγο και τη μουσική. Το σκηνικό σύμπαν παραμένει σε διαρκή εξέλιξη, δημιουργώντας έναν ζωντανό και απρόβλεπτο θεατρικό κόσμο.

Η σκηνοθετική προσέγγιση της Βικτωρίας Αγγελοπούλου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής και της συλλογικής έκφρασης, συνθέτοντας μια παράσταση που λειτουργεί ως ενιαία θεατρική εμπειρία για το κοινό.

Το νέο σποτ αποτυπώνει το ύφος και την ενέργεια της παράστασης, προϊδεάζοντας τους θεατές για μια δυναμική, χιουμοριστική και ευρηματική θεατρική πρόταση.

