Κυκλοφόρησε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγκΕΣ

Η παράσταση αποτελεί μια κωμωδία υψηλού ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται συνεχώς και το χιούμορ γεννιέται μέσα από την κίνηση, τον λόγο και τη μουσική.

Κυκλοφόρησε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγκΕΣ
28 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο σποτ της θεατρικής παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό», της ομάδας ΣΦήγκΕΣ, η οποία ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου.

Η παράσταση αποτελεί μια κωμωδία υψηλού ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονται συνεχώς και το χιούμορ γεννιέται μέσα από την κίνηση, τον λόγο και τη μουσική. Το σκηνικό σύμπαν παραμένει σε διαρκή εξέλιξη, δημιουργώντας έναν ζωντανό και απρόβλεπτο θεατρικό κόσμο.

Η σκηνοθετική προσέγγιση της Βικτωρίας Αγγελοπούλου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής και της συλλογικής έκφρασης, συνθέτοντας μια παράσταση που λειτουργεί ως ενιαία θεατρική εμπειρία για το κοινό.

Το νέο σποτ αποτυπώνει το ύφος και την ενέργεια της παράστασης, προϊδεάζοντας τους θεατές για μια δυναμική, χιουμοριστική και ευρηματική θεατρική πρόταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:41 Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»
19:31 Πάλι αγριεύει ο καιρός, έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις!
19:21 Διαρρήξεις, συλλήψεις και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων για αρχαία στην Τροιζήνα
19:10 Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι οι τρεις μέχρι να συμπληρωθεί η δικογραφία
19:00 Πάτρα – Νέες διαγραφές οφειλών έφεραν εντάσεις: Ηταν φυλακή και του έριχναν πρόστιμα
18:50 «Έσβησε» στα 40 της χρόνια η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου
18:41 «Πυρετός» χρυσών λιρών και στην Πάτρα: Κοσμοσυρροή για ρευστό στα ενεχειροδανειστήρια
18:31 Ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδιο 610 μέτρων, ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μενίδι
18:21 Πέθανε ο εμβληματικός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, ΦΩΤΟ
18:11 Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
18:03 Πάτρα: Έρχονται 74 προσλήψεις για καθαριότητα και φωτισμό από το Δήμο – «Ξεμπλόκαραν» ακόμα 54 θέσεις
17:58 Η Λίστα Ελέγχου 12 Σημείων για Κάθε Αγορά Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου στην Ελλάδα
17:53 «Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», αποκαλύψεις από τη Ρουμανία του τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ
17:42 Εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
17:41 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, τι πρέπει να προσέχουμε
17:29 Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ
17:24 Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Η συνεργασία μας είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει
17:16 Ρουμανία: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο
17:09 Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα
17:08 Λιπώδες ήπαρ: Η διατροφή που μειώνει το βάρος και βοηθά στην απώλεια λίπους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ