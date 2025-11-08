Κυνηγώντας φαντάσματα στα 666 μέτρα,ΦΩΤΟ

Αν δεν ήταν η «Πανσέληνος του Κάστορα» να φωτίζει τον δρόμο μας, δεν θα επιχειρούσαμε αυτήν την ανδραγαθία. Μόνο και μόνο, άλλωστε, το ότι το Σανατόριο της Πάτρας βρίσκεται σε υψόμετρο 666 μέτρων, καθιστά αυτομάτως το ιστορικό κτίριο ως υποτιθέμενο τόπο κατοικίας του κακού.

«Ανοησίες!», θα πει κάποιος. «Humbug!» (ή «Απάτη!» στα Ελληνικά) όπως θα αναφωνούσε ο Εμπενίζερ Σκρουτζ λίγο πριν εμφανιστεί… φάντης-μπαστούνι μπροστά του το αλυσοδεμένο φάντασμα του Τζέικομπ Μάρλεϊ στη «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο μας εγχείρημα για να αναδείξουμε μέρη της Πάτρας τα οποία συνοδεύονται από φαντασιακούς θρύλους για δαίμονες, στοιχειά και νεράιδες, έγινε από το παλιό Σανατόριο στη Ζάστοβα του Παναχαϊκού Ορους, μια εγκατάσταση που ξεκίνησε να χτίζεται το 1936 από τον ευπατρίδη Βασίλη Μαραγκόπουλο, για να φιλοξενήσει ασθενείς με φυματίωση, αλλά εγκαταλείφθηκε με τον θάνατο του βραχνιώτη βιομηχάνου και μεγαλεμπόρου κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής.

Εσείς θα τολμούσατε να περάσετε ένα ολόκληρο βράδυ εκεί; Ακούγοντας απροσδιόριστους ήχους και παρατηρώντας περίεργα σύμβολα στους τοίχους -δεν αναφερόμαστε φυσικά στα οπαδικά συνθήματα δεν μπορούμε να πούμε ότι αντέξαμε να μείνουμε για πάρα πολλές ώρες. Ηταν και το τσουχτερό κρύο άλλωστε που δεν επέτρεπε πολλούς παλληκαρισμούς.

Για να πούμε την αλήθεια, η βραδιά θύμιζε εν πολλοίς το ξεκίνημα της κλασικής ταινίας «Το πανδοχείο της Τζαμάικα», με τον δυνατό άνεμο και -κυρίως- με τα απόκοσμα θροΐσματα που αυτός δημιουργούσε στη φύση, αλλά και με τους γδούπους στα σφραγισμένα πορτοπαράθυρα του Σανατορίου, να προκαλούν έναν έντονο εκνευρισμό.

Οχι, κάποιο απόκοσμο ον δεν συναντήσαμε στο Σανατόριο, αν εξαιρέσει κανείς ένα -φοβισμένο από τα φώτα του φακού μας– αλεπουδάκι και δυο-τρεις νυχτερίδες. Ούτε ακούσαμε τις ψυχές των εργατών που κατασκεύασαν την εγκατάσταση ή των υποτιθέμενων ενοίκων, οι οποίοι βέβαια δεν υπήρξαν και ποτέ, καθώς το Σανατόριο δεν ολοκληρώθηκε για να δοθεί σε λειτουργία.

Το σίγουρο είναι, όμως, ότι κάποιοι το επισκέπτονται τακτικά και δεν αναφερόμαστε μόνο σε τσοπάνηδες και στα πρόβατά τους, σε ηρωικά ζευγαράκια, σε φυσιολάτρες περιπατητές ή στους λάτρεις του moto cross που έχουν μετατρέψει σε πίστα τον παρακείμενο χώρο. Οι φωτιές και τα περίεργα σύμβολα στους πέτρινους τοίχους φανερώνουν πειραματισμούς με αυτό που ο Τζιμ Μόρισον αποκαλούσε: «The other side».

Δυστυχώς, μετρητές θερμοκρασίας και ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, θερμογραφικές κάμερες, αισθητήρες κίνησης και καταγραφείς υπέρυθρων ή υπερήχων, δεν είχαμε μαζί μας (μας μπήκαν πάντως ιδέες για να εξοπλιστούμε καλύτερα την επόμενη φορά), το σίγουρο είναι, όμως, ότι υπήρξαν φορές που το αίμα στις φλέβες μας «πάγωνε», που τα πόδια μας δεν μπορούσαν στην κυριολεξία να κουνηθούν και που τα νεύρα μας ήταν τόσο τεντωμένα που το κομποσκοίνι, το σταυροκόπημα και το «Πάτερ ημών» κρίνονταν άκρως απαραίτητα, για να μην πούμε επιβεβλημένα.

Κι όλα αυτά, μερικές μόλις ημέρες μετά το Χάλογουιν, τη νύχτα που υποτίθεται ανοίγουν ότι οι πύλες του κόσμου των νεκρών. Θα ξαναπάμε στο Σανατόριο; Φυσικά, αλλά με μεγαλύτερη παρέα…

Κτηματική Υπηρεσία και 6η ΥΠΕ

Από τον χώρο των πνευμάτων, πάμε και στον κόσμο της ύλης, τον πραγματικό δηλαδή κόσμο. Σύμφωνα με την 6η ΥΠΕ και τους υπευθύνους της, το Σανατόριο ανήκει στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας». Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερωθήκαμε, όμως, ότι η εγκατάσταση ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και στην Κτηματική Υπηρεσία.

Μπερδευτήκατε; Εμείς να δείτε. Σε κάθε περίπτωση, η απορία παραμένει: Γιατί αυτός ο χώρος-φιλέτο για την πόλη μας να παραμένει αναξιοποίητος τόσα χρόνια; Γιατί να μην μετατραπεί σε κάτι χρήσιμο κι αποδοτικό για ολόκληρη την περιοχή μας, με σεβασμό πάντα στην ιστορία του κτίσματος, αλλά και στη φύση;

Η Πάτρα δεν έχει μόνο θάλασσα. Εχει και βουνό. Το βουνό των φαντασμάτων και των βασανισμένων ψυχών του Σανατορίου. Βασανισμένων όπως φαίνεται όχι μόνο ξόρκια και κατάρες, αλλά και από την αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία…

