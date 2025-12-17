Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για τρεις ομάδες, το πανόραμα
Εντυπωσιακός ο Πανμοβριακός πέρασε από την έδρα του Διαγόρα
Φαραϊκός, Δόξα Παραλίας και Δόξα Νιφορεΐκων πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Ο Φαραϊκός επιβλήθηκε 2-1 της Δάφνης Πατρών, η Δόξα Παραλίας πέρασε με νίκη από την έδρα της Δόξας Νιφορεΐκων με γκολ των Φωτόπουλου και Τογαντζή, ενώ ο Πανμοβριακός επικράτησε με 4-1 του Διαγόρα στο γήπεδο Ροϊτίκων.
Στις 18.00, ο Δίας θα αναμετρηθεί με τον Αρη Πατρών (γηπ. Σαραβαλίου). Το πανόραμα της διοργάνωσης:
Φάση των 32
- Δαβουρλής – Παναχαϊκή
2. Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος
3. Δίας – Αρης Πατρών
4. ΑΕ Αρόης – Ηρακλής Π. 1-3
5. Φαραϊκός – Δάφνη 2-1
6. Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αστέρας Τέμενης 4-1
7. Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ζαβλάνι 2-0
8. Αχαιός – Αιγείρα/Ακρατα 1-3
9. Θύελλα Αιγίου – Πάτραι
10. Νίκη Προαστείου – Απολλων Εγλυκάδας
11. Καλάβρυτα – Πήγασος
12. Αστέρας Μιντιλογλίου – Θύελλα Πατρών
13. Διαγόρας– Πανμοβριακός 1-4
14. Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών
15. Δόξα Νιφορεΐκων – Δόξα Παραλίας 0-2
16. Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών
Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των 16)
17: Κεραυνός – Νικητής ζευγαριού 12
18: Νικητής ζευγαριού 16 – Νικητής ζευγαριού 11
19: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας
20: Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 14
21: Αιγείρα/Ακράτα – Νικητής ζευγαριού 1
22: Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 2
23: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών
24: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νικητής ζευγαριού 10
Ζευγάρια Δ’ Γύρου (Φάση των 8)
25: Νικητής ζευγαριού 17 – Νικητής ζευγαριού 24
26: Νικητής ζευγαριού 19 – Νικητής ζευγαριού 18
27: Νικητής ζευγαριού 22 – Νικητής ζευγαριού 21
28: Νικητής ζευγαριού 20 – Νικητής ζευγαριού 23
Ζευγάρια Ε’ Γύρου (Ημιτελικοί)
29: Νικητής ζευγαριού 26 – Νικητής ζευγαριού 25
30: Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27
Τελικός
31: Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29
