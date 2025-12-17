Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για τρεις ομάδες, το πανόραμα

Εντυπωσιακός ο Πανμοβριακός πέρασε από την έδρα του Διαγόρα

17 Δεκ. 2025 16:59
Pelop News

Φαραϊκός, Δόξα Παραλίας και Δόξα Νιφορεΐκων πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Ο Φαραϊκός επιβλήθηκε 2-1 της Δάφνης Πατρών, η Δόξα Παραλίας πέρασε με νίκη από την έδρα της Δόξας Νιφορεΐκων με γκολ των Φωτόπουλου και Τογαντζή, ενώ ο Πανμοβριακός επικράτησε με 4-1 του Διαγόρα στο γήπεδο Ροϊτίκων.

Στις 18.00, ο Δίας θα αναμετρηθεί με τον Αρη Πατρών (γηπ. Σαραβαλίου). Το πανόραμα της διοργάνωσης:

 

Φάση των 32

  1. Δαβουρλής – Παναχαϊκή

2. Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος

3. Δίας – Αρης Πατρών

4. ΑΕ Αρόης – Ηρακλής Π.                                       1-3

5. Φαραϊκός – Δάφνη                                                 2-1

6. Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αστέρας Τέμενης     4-1

7. Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ζαβλάνι              2-0

8. Αχαιός – Αιγείρα/Ακρατα                                    1-3

9. Θύελλα Αιγίου – Πάτραι

10. Νίκη Προαστείου – Απολλων Εγλυκάδας

11. Καλάβρυτα – Πήγασος

12. Αστέρας Μιντιλογλίου – Θύελλα Πατρών

13. Διαγόρας– Πανμοβριακός                                   1-4

14. Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών

15. Δόξα Νιφορεΐκων – Δόξα Παραλίας                   0-2

16. Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών

 

Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των 16)

17: Κεραυνός – Νικητής ζευγαριού 12

18: Νικητής ζευγαριού 16 – Νικητής ζευγαριού 11

19: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας

20: Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 14

21: Αιγείρα/Ακράτα  – Νικητής ζευγαριού 1

22: Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 2

23: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών

24: Αστέρας Τσουκαλεΐκων  – Νικητής ζευγαριού 10

 

Ζευγάρια Δ’ Γύρου (Φάση των 8)

25: Νικητής ζευγαριού 17 – Νικητής ζευγαριού 24

26: Νικητής ζευγαριού 19 – Νικητής ζευγαριού 18

27: Νικητής ζευγαριού 22 – Νικητής ζευγαριού 21

28: Νικητής ζευγαριού 20 – Νικητής ζευγαριού 23

 

Ζευγάρια Ε’ Γύρου (Ημιτελικοί)

29: Νικητής ζευγαριού 26 – Νικητής ζευγαριού 25

30: Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27

 

Τελικός

31: Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29

