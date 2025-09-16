Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα της Α’ φάσης
Οι ομάδες που μπαίνουν πρώτες στη μάχη της διοργάνωσης
Εκτός από την κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ αχαΐας, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση της Α’ φάσης του Κυπέλλου με τη συμμετοχή των ομάδων της Β’ Κατηγορίας και ομάδων της Γ’. Συνοπτικά:
ΑΕ Αρόης – Αργυρά
Περιβόλα – Δίας
Πυρσός – Δάφνη
Ολυμπιακός Πατρών – Παναχαϊκός
Δαβουρλής – Αίας Πατρών
Αυτόνομη – Αστέρας Λεοντίου
Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αναγέννηση Πατρών
Παναθηναϊκός Π. – Αετός Ρίου
Ατλας – Πάτρα 2005
Κρίνος – Εθνικός Σαγεΐκων
Πείρος – Ικαρος Λακκόπετρας
Λιμνοχώρι – Αναγέννηση Σκιαδά
ΑΟ Τριταίας – Φαραϊκός
Χωρίς αγώνα περνάει το Σταροχώρι
Αβυθος – Αχιλλέας Καμαρών
Καλάβρυτα – ΑΕ Αιγίου
ΑΟ Αιγίου – Φλόγα Ροδιάς
Χωρίς αγώνα περνάει η Θύελλα Αιγίου
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News