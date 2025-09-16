Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα της Α’ φάσης

Εκτός από την κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ αχαΐας, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση της Α’ φάσης του Κυπέλλου με τη συμμετοχή των ομάδων της Β’ Κατηγορίας και ομάδων της Γ’. Συνοπτικά:

ΑΕ Αρόης – Αργυρά

Περιβόλα – Δίας

Πυρσός – Δάφνη

Ολυμπιακός Πατρών – Παναχαϊκός

Δαβουρλής – Αίας Πατρών

Αυτόνομη – Αστέρας Λεοντίου

Πανιώνιος/Αχιλλέας – Αναγέννηση Πατρών

Παναθηναϊκός Π. – Αετός Ρίου

Ατλας – Πάτρα 2005

Κρίνος – Εθνικός Σαγεΐκων

Πείρος – Ικαρος Λακκόπετρας

Λιμνοχώρι – Αναγέννηση Σκιαδά

ΑΟ Τριταίας – Φαραϊκός

Χωρίς αγώνα περνάει το Σταροχώρι

Αβυθος – Αχιλλέας Καμαρών

Καλάβρυτα – ΑΕ Αιγίου

ΑΟ Αιγίου – Φλόγα Ροδιάς

Χωρίς αγώνα περνάει η Θύελλα Αιγίου

