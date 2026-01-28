Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί σήμερα (28/1) το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Αρη Πατρών και τον Παναιγιάλειο.

Επίσης, χωρίς την παρουσία οργανωμένων φιλάθλων θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο…

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

ΚΥΠΕΛΛΟ

Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή, Φωτείνης.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Πήγασος, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Βραχνεΐκων, 18.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου, εκτός ΕΠΣΑ.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος, Ανδριανός.

Γηπ. Προαστείου, 18.15: Κεραυνός – Θύελλα Πατρών, Παπακωνσταντίνου.

B’ KATHΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ισώματος, 15.15: Πείρος – Πυρσός, Ταξιάρχης.

Σε όλους τους σημερινούς αγώνες, αλλά και σ’ αυτούς του σαββατοκύριακου θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



