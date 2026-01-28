Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων

Το παιχνίδι του Αρη Πατρών με τον Παναιγιάλειο θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων

28 Ιαν. 2026 11:47
Pelop News

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί σήμερα (28/1) το παιχνίδι της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Αρη Πατρών και τον Παναιγιάλειο.

Επίσης, χωρίς την παρουσία οργανωμένων φιλάθλων θα διεξαχθεί το παιχνίδι Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο…
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
ΚΥΠΕΛΛΟ
Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή, Φωτείνης.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Πήγασος, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Βραχνεΐκων, 18.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου, εκτός ΕΠΣΑ.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος, Ανδριανός.
Γηπ. Προαστείου, 18.15: Κεραυνός – Θύελλα Πατρών, Παπακωνσταντίνου.
B’ KATHΓΟΡΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ισώματος, 15.15: Πείρος – Πυρσός, Ταξιάρχης.
Σε όλους τους σημερινούς αγώνες, αλλά και σ’ αυτούς του σαββατοκύριακου θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

