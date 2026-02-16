Κυπριακό: Επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων βλέπει η Ολγκίν

«Οι ηγέτες στην Κύπρο πρέπει να συνεχίσουν να συναντώνται, να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις και να διερευνούν ιδέες και βιώσιμες διόδους για επανεκκίνηση της επίσημης διαπραγματευτικής διαδικασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αρχής γενομένης τον Ιούλιο, δηλώνει η απεσταλμένη για το Κυπριακό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Αναφερόμενη στην τελευταία κοινή συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν, τον περασμένο μήνα, λέει ότι «προέκυψε η ιδέα οι δύο πλευρές να μπορούν να μιλούν απευθείας μεταξύ τους χωρίς τον ΟΗΕ ως ενδιάμεσο».

Τους επόμενους μήνες, όπως λέει, θα είναι η ώρα να χτιστεί ένα «διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης», ενώ διευκρινίζει ότι θα επιστρέψει στο νησί σε λίγους μήνες, «όταν διαπιστώσω ότι μπορώ να συμβάλω σε ένα συγκεκριμένο βήμα προόδου και οι ηγέτες θεωρούν ότι η παρουσία του ΟΗΕ είναι χρήσιμη για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων».

Χρόνος για να ωριμάσουν οι ιδέες

Σε άρθρο γνώμης που κυκλοφόρησε από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ στην Κύπρο, η κ. Ολγκίν σημειώνει ότι οι ηγέτες χρειάζονται χρόνο ώστε οι ιδέες να ωριμάσουν και οι εσωτερικές διαδικασίες κάθε πλευράς να εξελιχθούν. «Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι βουλευτικές εκλογές και η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης· από την άλλη, η εδραίωση της νέας ηγεσίας, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται», αναφέρει, καθώς στις 24 Μαΐου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βουλευτικές εκλογές.

Η απεσταλμένη του ΟΗΕ σημειώνει επίσης ότι τον Μάρτιο του 2025, στη Γενεύη, αμφότερες οι πλευρές δήλωσαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι θα δεσμευτούν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, «τα οποία δεν έχουν ακόμη δείξει σημαντική πρόοδο».

Αναφορικά με την τελευταία κοινή της συνάντηση με τους ηγέτες, η κ. Ολγκίν λέει ότι τους έφερε κοντά για μια άμεση συνομιλία «χωρίς να αναμένω συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά μάλλον επιδιώκοντας να διερευνήσω τα μονοπάτια που πρέπει να είναι ανοιχτά εάν πρόκειται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεσοπρόθεσμα».

Κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό βλέπει η Αθήνα

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι ηγέτες «άκουσαν ο ένας τον άλλον· καθένας εξήγησε τι ελπίζει και πώς βλέπει τον δρόμο προς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Υπήρξε ειλικρίνεια και, πιστεύω, η αρχή μιας σχέσης βασισμένης στην προσωπική εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ένα απαραίτητο στοιχείο σε κάθε διαπραγμάτευση», προσθέτει.

Η κ. Ολγκίν σημειώνει περαιτέρω ότι σε μια σύγκρουση που διαρκεί πάνω από μισό αιώνα, με πολλές αποτυχημένες απόπειρες διαπραγματεύσεων και συμφιλίωσης, «οι ηγέτες πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην υποβάλλουν τις κοινωνίες τους σε νέες απογοητεύσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν σε πολλά ακόμη χρόνια αδράνειας».

Αναφέρει επίσης ότι το 2026 ξεκινά με μεγάλη δραστηριότητα στο νησί, ενώ χρησιμοποιεί τους όρους «νότος» και «βορράς» αναφερόμενη στις ελεύθερες και τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.E., «η οποία θα κρατήσει την Κυβέρνηση πολύ απασχολημένη με τον συντονισμό των διαφόρων θεμάτων και συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται τακτικά στην Ε.Ε.». Επίσης, πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, δημιουργώντας ένα πολιτικό κλίμα που περιορίζει τη δυνατότητα σημαντικών αλλαγών, προσθέτει.

