Κυπριακό: Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών – Στη Λευκωσία απεσταλμένη του ΟΗΕ

Νέα κινητικότητα στο Κυπριακό σηματοδοτεί η άφιξη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία έφτασε χθες βράδυ (4/12) στη Λευκωσία. Η κ. Ολγκίν ξεκινά σήμερα νέο κύκλο επαφών με τις δύο πλευρές στο νησί, επιχειρώντας να δώσει συνέχεια στις διερευνητικές προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου.

Στις 11 το πρωί η απεσταλμένη του ΟΗΕ συναντάται στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Αύριο, στις 10, θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η 11η Δεκεμβρίου, όταν οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν από κοινού τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της κ. Ολγκίν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Η κ. Ολγκίν είχε συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, και στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την ανάδειξη του τελευταίου στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η συνάντηση εκείνη φιλοξενήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

