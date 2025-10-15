Κύπρος: Βραβεύτηκε η Αννα Βίσση στην εκδήλωση «Γυναίκες της Χρονιάς»

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο τα βραβεία Madame Figaro «Γυναίκες της χρονιάς» που είναι από τους πιο λαμπερούς θεσμούς, που τιμά εδώ και 20 χρόνια τις πιο ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες. Ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα ήταν και η Άννα Βίσση.

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στην πατρίδα της, δίνοντας το «παρών» στην εκδήλωση 20 μετά τα πρώτα βραβεία, όπου είχε τιμηθεί ξανά και μάλιστα, το βραβείο της το είχε δώσει η μητέρα της, μία στιγμή της ζωής της που η Άννα Βίσση θυμάται με συγκίνηση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14.10.2025) σε μια λαμπερή τελετή απονομής στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Οικοδέσποινα ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία εντυπωσίασε με την κομψότητά της τα πλήθη.

«Καλησπέρα, καλωσήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλωσήλθατε στα 20ά βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της χρονιάς», είπε στην έναρξη της εκδήλωσης η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Άννα Βίσση, που ήταν ένα από τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς μίλησε στις κάμερες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και αναφέρθηκε στην αγάπη που έχει για τον εν λόγω θεσμό.

«Πέρασαν πολλά χρόνια. Καμιά 20αριά; Μου θύμισαν ότι ήμουν και το πρώτο εξώφυλλο πριν από 20 χρόνια, λοιπόν. Ωραίο αυτό. Το γιορτάζουμε και αυτό σήμερα. Με συνδέουν πάρα πολλά με αυτό το περιοδικό και με το συγκρότημα “Δίας”. Μου λείπει πάρα πολύ πάντα ο Άντης και χαίρομαι που φέτος με κάλεσαν κάτι να μου δώσουν. Ξέρω τι είναι, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω…», είπε με ειλικρίνεια η διάσημη τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση θυμήθηκε μία συγκινητική στιγμή από τα βραβεία.

«Ήταν συγκινητική η φορά που με βράβευσαν το 2005. Το βραβείο μού το έδωσε η μητέρα μου. Το είδα και σήμερα και ήταν όντως ευχάριστα συγκινητικό, γιατί έβλεπα τη μαμά μου ακόμα ακμαία, που δεν είναι πλέον. Καλά είναι, αλλά μου έλειψε αυτή η Σοφούλα η δυναμική, που χάρη και σε αυτήν, σε όλα τα παιδιά – και στις τρεις αδερφές – μας δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουμε τα όνειρα μας», εξομολογήθηκε.

«Ένα μεγάλο όνειρο πραγματοποιήθηκε μέσα σε έναν χρόνο με τις τρεις συναυλίες που έκανα στο Καλλιμάρμαρο. Αυτό για μένα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το περιμένω, είναι κάτι που το δημιουργώ. Μάχομαι γι’ αυτό. Με ενδιαφέρει και στο τέλος είμαι ευτυχισμένη για αυτό, γιατί αναγνωρίζεται. Όπως και το βραβείο που υποπτεύομαι ότι θα πάρω σήμερα», παραδέχτηκε ακόμα η Άννα Βίσση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Άννα Βίσση παρέλαβε το βραβείο Συνολικής Προσφοράς για τη πολύχρονη πετυχημένη πορεία της στη μουσική και η απονομή έγινε από τη σύζυγο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

