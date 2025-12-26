Κυψέλη: Εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο με ελεγχόμενη έκρηξη στην οδό Αμοργού

Σε ελεγχόμενη έκρηξη προχώρησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Αμοργού.

Κυψέλη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Το αντικείμενο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν τυλιγμένο με καφέ ταινία και έφερε καλώδιο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Πολίτης που το αντιλήφθηκε ειδοποίησε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η περιοχή.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία προχώρησαν στην εξουδετέρωσή του με ελεγχόμενη έκρηξη, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Λόγω του περιστατικού, η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ανάφης έως την οδό Πάρου, καθώς και στην οδό Δροσοπούλου από το ύψος της οδού Ανάφης, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

