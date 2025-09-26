Κυψέλη: Μαθητές επιτέθηκαν σε 17χρονο με ρόπαλα μέσα στο προαύλιο σχολείου

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/09) σε Λύκειο της Κυψέλης, όταν τρεις μαθητές επιτέθηκαν σε 17χρονο μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τρεις φερόμενοι δράστες, δύο εκ των οποίων είναι 16 ετών, επιτέθηκαν στο θύμα με σκουπόξυλο και αντικείμενα που προσομοιάζουν με ρόπαλα, μετά από διαπληκτισμό για προσωπικό ζήτημα γύρω στις 11:15, εντός του σχολικού ωραρίου.

Αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Οι καθηγητές επενέβησαν άμεσα, ενώ ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις. Το θύμα υπέστη ελαφρά τραύματα και αμυχές στο χέρι, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Η διεύθυνση του σχολείου ανέφεφε ότι το περιστατικό έληξε άμεσα και πέραν της έντασης της στιγμής δεν υπήρξαν περαιτέρω προβλήματα. Ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και αναμένεται η διενέργεια ΕΔΕ για διερεύνηση του περιστατικού. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Κυψέλης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



