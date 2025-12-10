Κυρανάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λειτουργεί υπό εκβιασμό»

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αστικές συγκοινωνίες και τα νέα τρένα έως το 2027.

Κυρανάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λειτουργεί υπό εκβιασμό»
10 Δεκ. 2025 9:58
Pelop News

Για τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις και τις επιπτώσεις τους αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας παράλληλα και τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Οργανισμού, υπογράμμισε ότι «η παρούσα συγκυρία επιβάλλει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με ειλικρίνεια», σημειώνοντας ότι απαιτείται αλλαγή στον τρόπο ελέγχου των δικαιούχων ενισχύσεων. Δήλωσε πως «καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να εκβιάζεται από ένα μπλόκο».

Κληθείς να διευκρινίσει αν θεωρεί ότι οι αγρότες ασκούν πίεση στην κυβέρνηση μέσω των κινητοποιήσεων, απάντησε ότι «αυτό πιστεύει η κοινωνία που καθημερινά έρχεται αντιμέτωπη με αποκλεισμούς και δυσκολίες στις μετακινήσεις της».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ασχοληθεί με το ζήτημα του κόστους παραγωγής και τη διαμόρφωση τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Τάχθηκε υπέρ του αιτήματος για μια πιο δίκαιη αλυσίδα τροφίμων.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα του υπουργείου για τις αστικές συγκοινωνίες. Εξήγησε ότι η αντικατάσταση των τρόλεϊ από ηλεκτρικά λεωφορεία θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων και θα επιτρέψει την αύξηση των δρομολογίων. Όπως είπε, μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους θα έχουν ενταχθεί 1.075 νέα λεωφορεία, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση καμερών για την αυτόματη βεβαίωση παραβάσεων σε οχήματα που εμποδίζουν τη διέλευση.

Για τον σιδηρόδρομο, ανέφερε ότι έως το 2027 η χώρα θα διαθέτει 23 νέα τρένα με χρηματοδότηση της ιταλικής εταιρείας που διαχειρίζεται το δίκτυο, με ρήτρα ακύρωσης της σύμβασης σε περίπτωση καθυστερήσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών συστημάτων ασφαλείας – σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS – στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναμένεται έως το καλοκαίρι του 2026.

