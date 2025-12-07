Κυρανάκης: Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ στην Αττική – Ξηλώνουν τα καλώδια στον Πειραιά ΦΩΤΟ

Άρχισε σήμερα από τον Πειραιά η διαδικασία αποξήλωσης των γραμμών του τρόλεϊ, σηματοδοτώντας το τέλος ενός δικτύου που εξυπηρετούσε την Αθήνα και τον Πειραιά για πάνω από 70 χρόνια. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την ημέρα «πολύ σημαντική», τονίζοντας ότι η τεχνολογία και οι σύγχρονες ανάγκες των πολιτών επιβάλλουν τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια που παρείχε το τρόλεϊ για δεκαετίες τώρα μπορεί να καλυφθεί από τα ηλεκτρικά λεωφορεία», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης. «Αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ με σεβασμό για όσα προσέφεραν, ενώ τεχνικά, αισθητικά και οικονομικά ο ουρανός της Αθήνας και του Πειραιά θα αναπνεύσει».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου των καλωδίων του τρόλεϊ, ξεκινώντας από τον Πειραιά. Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία, με σταδιακή επέκταση της αντικατάστασης σε όλη την Αθήνα και τον Πειραιά, εκτός δύο μεγάλων ευθειών που παραμένουν σε λειτουργία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή στις αστικές μεταφορές της Αττικής, με στόχο πιο οικολογική, αποτελεσματική και σύγχρονη εξυπηρέτηση των πολιτών.

