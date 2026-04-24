Λαγκάδια Αρκαδίας: Η αύρα του βουνού

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα χωριό που είναι χτισμένο σε μια απότομη πλαγιά σε υψόμετρο 966 μέτρων και αναπτύσσεται γύρω από τον δρόμο Τρίπολης – Πύργου.

Ο λόγος για τα Λαγκάδια Αρκαδίας, έναν οικισμό που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός διατηρητέος αφού είναι γεμάτος με πέτρινα αρχοντικά. Και αυτό οφείλεται στους ντόπιους μάστορες, οι οποίοι κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εξελίχθηκαν σε φημισμένους χτίστες και μάλλον μετακινούνταν σε όλη την Πελοπόννησο κατασκευάζοντας σπίτια, σχολεία και άλλα.

Οι λαγκαδινοί μάστορες είχαν γίνει περιζήτητοι και το χωριό πέρασε μια περίοδο μεγάλης ευημερίας και μάλιστα προς τα τέλη του 19ου αιώνα έφτασε να αριθμεί 7.000 κατοίκους. Μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η τέχνη του κτισίματος με πέτρα άρχισε να αντικαθίσταται από άλλες μεθόδους και η οικονομική ανάπτυξη του χωριού να παρακμάζει. Πολλοί από τους κατοίκους μετανάστευσαν σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και ο πληθυσμός μειώθηκε.

Στην είσοδο του χωριού θα δείτε το Μνημείο του Λαγκαδινού κτίστη που τιμά την ιστορία και την τέχνη των μαστόρων του χωριού. Εξαιρετικό δείγμα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι και το γυμνάσιο του χωριού, κτισμένο το 1868, το οποίο έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο.

Σε κοντινή απόσταση από τα Λαγκάδια, περίπου 22 χιλιόμετρα, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Λάδωνα, η οποία δημιουργήθηκε το 1956 με την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στα νερά του ποταμού Λάδωνα. Το φράγμα βρίσκεται στη δυτική πλευρά της λίμνης, ενώ στην άλλη πλευρά θα δείτε το Γεφύρι της Κυράς, μια τοξωτή γέφυρα, χτισμένη τον 13ο αιώνα. Το γεφύρι τον χειμώνα καλύπτεται από τα νερά της λίμνης και είναι ορατό μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και για αυτό την περίοδο της άνοιξης είναι μια πολύ καλή εποχή για επίσκεψη.

Όσοι έχουν βάση τα Λαγκάδια, έχουν την ευκαιρία να κάνουν και κοντινές εκδρομές σε χωριά, όπως το Λεβίδη, η Δημητσάνα ακόμα και η πιο κοσμοπολιτική Βυτίνα.

Στο χωριό Λαγκάδια λειτουργούν αρκετοί ξενώνες και ξενοδοχεία με για όλα τα γούστα, ενώ υπάρχουν άπειρες επιλογές για τους καλοφαγάδες, με συνηθέστερη τα κρεατικά.

