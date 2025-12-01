Λακωνία: Φωτιά και έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε καφετερία το βράδυ της Κυριακής 30/11/2-25, στη Νεάπολη Λακωνίας.

Η φωτιά προκλήθηκε από άγνωστη αιτία στον εξωτερικό χώρος της καφετέριας.

Από τις φλόγες στη συνέχεια έγινε έκρηξη φιάλης υγραερίου από θερμάστρα εξωτερικού χώρου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

Για τα αίτια διενεργείται έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



