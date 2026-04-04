Λαζαρίδης από το Αγροτικής Ανάπτυξης: «Μεγάλη τιμή και ευθύνη» – «Μας περιμένει δύσκολη δουλειά»

Με λόγο που κινήθηκε ανάμεσα στην αίσθηση ευθύνης και στην ανάγκη για άμεση δουλειά, ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο υπουργείο. Η τοποθέτησή του έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να δώσει έμφαση στη συνέχεια, στη διαθεσιμότητα και στη δύσκολη καθημερινότητα που έχει μπροστά του το αγροτικό χαρτοφυλάκιο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον νέο του ρόλο «μεγάλη ευθύνη και συνάμα τιμή», υπογραμμίζοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να δικαιώσει την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον τοποθετήσει στη θέση αυτή. Η φράση αυτή συνδυάζει το προσωπικό στίγμα της ανάληψης καθηκόντων με ένα σαφές μήνυμα πολιτικής πίστης και υποχρέωσης απέναντι στην αποστολή που αναλαμβάνει.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι θα συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά των προκατόχων του, προσθέτοντας πως οι πόρτες των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας θα είναι πάντα ανοικτές. Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να εκπέμψει ένα σήμα διαθεσιμότητας προς τον αγροτικό κόσμο, αλλά και προς τους φορείς του τομέα, σε μια συγκυρία όπου το υπουργείο καλείται να διαχειριστεί αυξημένη πίεση και πολλά ανοιχτά μέτωπα.

Ο νέος υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στις δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά. Όπως είπε, ο δρόμος που ανοίγεται είναι μακρύς και δύσβατος, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες, με ειδική αναφορά στις νόσους των ζώων, ένα πεδίο που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον πρωτογενή τομέα και να πιέζει τις παραγωγικές δομές. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αναδείξει ότι το νέο του χαρτοφυλάκιο δεν έχει μόνο πολιτική βαρύτητα, αλλά και έντονο επιχειρησιακό περιεχόμενο.

Στο ίδιο πνεύμα, επισήμανε ότι κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα προς τα εμπρός μετράει, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση ότι η συνολική προσπάθεια είναι εθνική. Η συγκεκριμένη φράση έρχεται να δέσει με το γενικότερο κλίμα της τελετής, όπου η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιχείρησε να δείξει ότι αντιμετωπίζει το χαρτοφυλάκιο όχι ως πεδίο απλής διαχείρισης, αλλά ως κεντρικό μέτωπο για την οικονομία, την περιφέρεια και την κοινωνική συνοχή.

Η τοποθέτηση Λαζαρίδη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, το πρώτο του μήνυμα δεν ήταν απλώς τυπικό. Ήταν μια προσπάθεια να δώσει σήμα συνέχειας, ετοιμότητας και πολιτικής αντοχής σε ένα υπουργείο που καλείται τώρα να περάσει από την ένταση των τελευταίων ημερών στην πίεση της ουσίας.

