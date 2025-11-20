Λαζαρίδης κατά Ανδρουλάκη: «Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια»

Σφοδρή κριτική προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, άσκησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για «απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα», υποστηρίζοντας ότι η στάση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί συνέχεια μιας πάγιας πρακτικής.

Στο μήνυμά του, ο βουλευτής ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε από το βήμα της Βουλής να προβάλλει ανακριβείς ισχυρισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή. Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, οι αναφορές αυτές διαψεύστηκαν από τον κυβερνητικό και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, οι οποίοι – όπως σημειώνει – επικαλέστηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής.

Παρά τη διάψευση, υποστηρίζει ο βουλευτής, ο κ. Ανδρουλάκης δεν ανακάλεσε τις τοποθετήσεις του. «Εξακολούθησε να αναπαράγει τους ίδιους ισχυρισμούς», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «ανάγνωση των γεγονότων που παραποιεί την πραγματικότητα».

Ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε τη στάση αυτή «ένδειξη εκνευρισμού και πανικού», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει διχαστική ρητορική. «Οι πολίτες κρίνουν», κατέληξε.

❗️Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον @androulakisnick Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το @Pasol και προσωπικά ο @androulakisnick. Ακόμα και από το ιερό… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 20, 2025

