Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες

Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις επιτήρησης και έρευνας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
03 Δεκ. 2025 18:44
Pelop News

Τρεις νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12) σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και δυνάμεων της Frontex.

Στην πρώτη επιχείρηση στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» συνολικά 71 αλλοδαπούς άνδρες. Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Σούδας, πριν οδηγηθούν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Σε δεύτερο περιστατικό υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ΠΛΣ στη θαλάσσια περιοχή 11,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Σε νέα επιχείρηση του ΕΚΣΕΔ, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, 34 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ.

Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις επιτήρησης και έρευνας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Σιωπή των Ξυπόλητων
18:52 Μπαρτζώκας: Κούρασε η μεταγραφολογία» – Τι δήλωσε για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός
18:44 Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
18:36 Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
18:28 Πατρών-Πύργου: Παραδίδεται αύριο ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του – Οι τιμές των διοδίων
18:20 Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
18:12 Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν
18:04 Πάτρα: «Εμπόλεμη ζώνη» η Κανάρη – Αγωνία περίοικων και καταστηματαρχών για τα έργα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχώρησε ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:48 Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β’
17:40 Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
17:31 Ψυχικό – Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής
17:22 Πόσο εξαρτώνται οι Ελληνικές ομάδες από τις χορηγίες Στοιχηματικών: Θετικά και Αρνητικά
17:16 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
17:04 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: «Πρώτος στόχος οι 200.000 επισκέπτες»
16:58 Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go
16:50 Υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Νέα αναβολή στη δίκη και έρευνα για απειλές κατά του δικηγόρου της
16:42 Με ορεξάτο Γιαζίτσι κέρδισε στη Σύρο ο Ολυμπιακός
16:36 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στη Θεσσαλονίκη
16:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Περιβαλλοντική Εκστρατεία Δενδροφύτευσης και Εθελοντικής Δωρεάς Αίματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ