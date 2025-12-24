Λιμενικός βούτηξε στα παγωμένα νερά και έσωσε τους τέσσερις επιβάτες,ΦΩΤΟ

Στην Εύβοια συναγερμός σήμανε σήμερα (24/12/2025) απόγευμα παραμονή των Χριστουγέννων στο λιμεναρχείο, όταν αυτοκίνητο με 4 επιβάτες έκανε βουτιά στο λιμάνι στα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο evima.gr, το αυτοκίνητο που ήταν στο λιμάνι των Νέων Στύρων κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eviaonline στο αμάξι επέβαιναν 4 άτομα εκ των οποίων δύο παιδιά.

Μόλις ένας άνδρας του λιμενικού είδε το ατύχημα έσπευσε να μπει στην θάλασσα να τους βοηθήσει. Εκείνος κατάφερε να τους βγάλει και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

