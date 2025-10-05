Live η παρουσίαση του προγράμματος «Αμοργόραμα» από τον Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αμοργό βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί από όπου αυτή την ώρα παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Αμοργόραμα».

Στο Λιμάνι της Αιγιάλης παρουσιάζεται παρουσία του πρωθυπουργού το καινοτόμο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας.

Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την αρχική του τοποθέτηση ανέφερε πως μέσω του προγράμματος αυτού προστατεύεται η θάλασσα, αλλά υποστηρίζεται και η αλιεία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



