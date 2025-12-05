Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία

Η κακοκαιρία «Byron» συνεχίζει να πλήττει τη χώρα με σφοδρότητα, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και σοβαρά προβλήματα σε Αττική, Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών. Σε αρκετές περιοχές έχει ηχήσει το 112.

Αττική: Δρόμοι-ποτάμια, εγκλωβισμοί και κλειστοί άξονες

Η Δυτική Αττική καταγράφει τα μεγαλύτερα προβλήματα, με Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο να πλήττονται από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων.

Στη Νέα Πέραμο, γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου έκλεισε λόγω κατολισθήσεων και υψηλής στάθμης υδάτων.

Μήνυμα 112 κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν σε ψηλότερους ορόφους.

Ανησυχία υπάρχει και στην Ελευσίνα για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου, ενώ το κοιμητήριο της περιοχής πλημμύρισε, με διασώσεις να γίνονται ακόμη και με βάρκες.

ΖΩΝΤΑΝΑ η πορεία της κακοκαιρίας

Πελοπόννησος: Σοβαρά προβλήματα σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ευρώτα

Λούτσα Φοινικούντας – Μεσσηνία

Η υπερχείλιση ποταμού από τον Γριζόκαμπο είχε ως αποτέλεσμα:

πλημμυρισμένα σπίτια και καταλύματα

εγκλωβισμό τριών πολιτών, ανάμεσά τους ξένοι τουρίστες

διακοπές σε οδικό δίκτυο

Ο πρόεδρος της Κοινότητας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Ανατολική Μάνη – Ευρώτας

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε:

καταστροφές σε καλλιέργειες και υποδομές

παρασύρσεις οχημάτων

κλειστούς δρόμους (Σπάρτη–Σκάλα, Σπάρτη–Γύθειο)

Στο χωριό Πλάτανος, χείμαρροι παρέσυραν αντικείμενα και οχήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Πιερία: Νέος γύρος προειδοποιήσεων

Η Πιερία βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, με το 112 να καλεί τους κατοίκους:

να αποφεύγουν μετακινήσεις

να μείνουν μακριά από ρέματα που έχουν υπερχειλίσει σε πολλά σημεία

Τρίκαλα – Καρδίτσα: Ισχυρά φαινόμενα και μήνυμα 112

Οι δύο νομοί βρίσκονται σε καθεστώς επαγρύπνησης. Από νωρίς το πρωί, μήνυμα από το 112 ζητά αποφυγή μετακινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες:

να ακολουθούν οδηγίες Πολιτικής Προστασίας

να αποφεύγουν περιοχές με ρέματα και χειμάρρους

να μην επιχειρούν πεζή ή οδικώς σε πλημμυρισμένους δρόμους

Φθιώτιδα: Σε κόκκινο συναγερμό η περιοχή

Από τις 9:00 το πρωί, μήνυμα 112 ειδοποίησε τους κατοίκους ότι αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι αύριο το πρωί.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για:

πλημμυρικά φαινόμενα

κατολισθήσεις

αποκλεισμούς δρόμων

Κλειστά σχολεία

Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής παρέμειναν κλειστά σήμερα, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις ελήφθησαν και σε άλλες περιοχές που επηρεάζονται από την κακοκαιρία.

Η «Byron» παραμένει ενεργή και εκτεταμένη, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές μέχρι το Σάββατο, με τις ειδοποιήσεις του 112 να αποτελούν κρίσιμο εργαλείο προειδοποίησης.

