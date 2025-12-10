Το Ληξούρι πήρε το ντέρμπι με την Αχαγιά 82 σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική του 1ου Ομίλου του πρωταθλήματος της National League 2.

Διαιτητές: Ελ Ανύ, Κωστής και Σαμαράς.

Τα 10λεπτα: 14-13, 32-29, 52-41, 73-62

ΛΗΞΟΥΡΙ (Τζουγανάτος): Ιωαννίδης 16(3), Τσούκας 11(3), Σιπητάνος 5(1), Μαρούλης 16, Παπανικολόπουλος 15(3), Καψάλης 10(2), Καραπιπέρης.

ΑΧΑΓΙΑ’82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 16(2), Οικονομόπουλος 14(1), Γοργότσης 12, Πέτροβιτς 2, Σταθόπουλος 2, Στάθης 5(1), Ταρναρής 11(3), Χρήστου.

Βαθμολογία

1. Παναχαϊκή 16 (7-2)

2. ΓΣ Γαργαλιάνων 15 (7-1)

3. ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001 13 (5-3)

4. Αχαγιά 82 13 (5-3)

5. ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων 12 (4-4)

6. ΣΚ Καλαμάτα 12 (3-6)

7. Ληξούρι 12 (4-4)

8. ΑΟ Πήγασος Θυρέας 11 (3-5)

9. ΑΕ Βαρθολομιού 11 (3-5)

10. ΑΕ Καναλακίου Αχέρων 10 (2-6)

11. ΓΣ Κορωπίου 10 (2-6)

* Έκαναν το ρεπό τους ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας, ΑΕ Βαρθολομιού, Κορωπί, ΑΕ Καναλακίου Αχέρων, Ληξούρι, Πήγασος Θυρέας, Τήρων Αγ. Θεοδώρων, Γαργαλιάνοι και Αχαγιά.

