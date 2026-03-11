Μάγδα Φύσσα: «Παύλο, τα καταφέραμε»

Η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα μετά την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Μάγδα Φύσσα: «Παύλο, τα καταφέραμε»
11 Μαρ. 2026 20:17
Με την επικύρωση των αυστηρών πρωτόδικων ποινών ολοκληρώθηκε σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων διατήρησε την ποινή κάθειρξης 13 ετών για τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη και τα υπόλοιπα μέλη της ηγετικής ομάδας, σφραγίζοντας έτσι την καταδικαστική κρίση της Δικαιοσύνης.

Η συγκίνηση της Μάγδας Φύσσα

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Μάγδα Φύσσα εξήλθε από τη δικαστική αίθουσα σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης. Κρατώντας ένα πλακάτ με τη φράση «Παύλο, τα καταφέραμε», η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα έγινε δεκτή με αγκαλιές από τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια του πολυετούς δικαστικού αγώνα.

 Σε μια σύντομη αλλά φορτισμένη δήλωση, η κυρία Φύσσα αναφέρθηκε στη δικαίωση της μνήμης του γιου της, σημειώνοντας: «Παύλο τα κατάφερες, νίκησες τους ναζί». Η ίδια, εμφανώς ανακουφισμένη από την έκβαση της διαδικασίας, ολοκλήρωσε λέγοντας: «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω», σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου που ξεκίνησε πριν από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες.

