Μακελειό στα Βορίζια: Η οικογένεια Φραγκιαδάκη ζητά αστυνομική συνοδεία για να επιστρέψει στα σπίτια της

Το χωριό Βορίζια Ηρακλείου παραμένει βουτηγμένο στον φόβο και την ένταση, μετά το μακελειό του περασμένου Σαββάτου (1 Νοεμβρίου), που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, αναβιώνοντας μια παλιά βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες, τους Καργάκηδες και τους Φραγκιαδάκηδες.

Η οικογένεια Φραγκιαδάκη, που μετρά και τη δική της απώλεια, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άρον άρον το χωριό, υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του cretalive, τα μέλη της ζητούν προστασία από την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν για λίγο στα σπίτια τους, να πάρουν προσωπικά αντικείμενα, ταυτότητες και ρούχα των παιδιών, αλλά και να απομακρύνουν τα ζώα τους από την περιοχή.

Παράδοση φυγάδων – Βορίζια: «Αδύναμος» κρίκος ο 19χρονος, η επικοινωνία με τη μητέρα τους και η απαίτηση των «3»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητούν να διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις για τη συνοδεία τους, προκειμένου η διαδικασία να γίνει με ασφάλεια, καθώς ο φόβος αντιποίνων παραμένει έντονος.

Τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, τα οποία καταζητούνταν για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό περιστατικό, παραδόθηκαν στις Αρχές μετά από συνεννόηση των ηλικιωμένων της οικογένειας με την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην παράδοσή τους έπαιξαν οι μεγαλύτεροι συγγενείς, που επιδίωξαν να μπει τέλος στο ανθρωποκυνηγητό και να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία.

Τα αδέλφια κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού.

Συγκλονίζει η σύζυγος του 29χρονου συλληφθέντα, η οποία, μιλώντας στο cretapost.gr, απηύθυνε έκκληση για τερματισμό της βεντέτας, καλώντας τις γυναίκες και των δύο οικογενειών «να μη ρίχνουν λάδι στη φωτιά». «Χύθηκε αίμα και από τις δύο πλευρές και αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα εκτυλίχθηκαν το μοιραίο πρωινό, κάνοντας λόγο για λεκτικές προκλήσεις, ύβρεις και χειρονομίες που προηγήθηκαν των πυροβολισμών. «Ο άντρας μου δεν κρατούσε όπλο», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης πυροβολούσε προς το μέρος τους.

Η περιοχή των Βοριζίων παραμένει υπό διακριτική αστυνομική παρουσία, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων, ενώ οι δύο οικογένειες θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα σε ένα κλίμα φόβου, οργής και ανασφάλειας.

