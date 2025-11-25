Mάλτα: Το νησί των Ιπποτών, τι να δείτε

Όποια εποχή του χρόνου και να επιλέξετε να ταξιδέψετε, σίγουρα θα θέλετε να επισκεφθείτε μια όμορφη, γραφική και διαφορετική χώρα, όπως η Μάλτα, που μπορείς να την επισκεφθείς σε μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα, αεροπορικώς.

Θα μαγευτείτε από την ιδιαίτερη ομορφιά της και θα ερωτευτείτε τα σοκάκια της, τα πλίθινα σπίτια της, τα χρωματιστά μπαλκόνια της και τις γαλαζοπράσινες θάλασσές της.

Μπορεί το νησί των Ιπποτών, όπως την αποκαλούν, να μην είναι στη λίστα με τις πρώτες σας ταξιδιωτικές επιλογές, αλλά μόλις τη γνωρίσετε καλύτερα θα καταλάβετε όλους τους λόγους που αξίζει να την επισκεφθείτε και μία και δύο και γιατί όχι, και τρεις φορές.

Η Μάλτα απαρτίζεται από τρία νησιά (Μάλτα, Γκότζο και Κομίνο) και βρίσκεται ανάμεσα στην ήπειρο της Αφρικής και στη Σικελία, γεγονός που δικαιολογεί το αρκετά ζεστό μεσογειακό της κλίμα. Η στρατηγική της θέση υπήρξε αφορμή για πολλές επιδρομές από διάφορους κατά καιρούς κατακτητές της, όπως οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες, οι Αραβες, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, με αποτέλεσμα να αφήσουν τα «σημάδια» τους και να επηρεάσουν τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την κουζίνα και την καθημερινότητα αυτού του γοητευτικού νησιού. Από το 1974 απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία και από τότε συνεχίζει να κάνει τους ταξιδιώτες να το θαυμάζουν και να θέλουν ακόμα μια βόλτα στα γραφικά στενάκια του.

Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι σχετικά οικονομικά, ειδικά αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε τη Μάλτα τους φθινοπωρινούς μήνες. Αν η ζέστη δεν είναι και «η καλύτερή σας φίλη», τότε καλό είναι επιλέξετε μερικές μέρες από τα μέσα Οκτωβρίου και έπειτα. Φυσικά, ακόμα και τότε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα είστε με κοντομάνικα και γιατί όχι και βερμούδες, και ίσως το βράδυ να χρειαστείτε μια λεπτή ζακέτα σε περίπτωση που φυσάει ελαφρύ και γλυκό αεράκι.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οδηγούν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, κατάλοιπο της αγγλικής κυριαρχίας. Οπότε αν αποφασίσετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αν δεν έχετε οδηγήσει ξανά «ανάποδα». Αν αποφασίσετε να μετακινείστε μόνο με συγκοινωνία, να είστε προετοιμασμένοι για αρκετή πολυκοσμία στα, κατά τα άλλα σύγχρονα, λεωφορεία τους –ναι, μόνο λεωφορεία έχουν και όχι μετρό. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 2€ και έχει διάρκεια 2 ώρες. Το νόμισμά τους είναι το ευρώ και δεν θα χρειαστείτε να κάνετε συνάλλαγμα. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε αντάπτορες καθώς οι πρίζες των Μαλτέζων είναι αγγλικού τύπου G.

