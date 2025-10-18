Mango: Κληρονομιά, μυστήριο και υποψίες – Οι εντάσεις για την περιουσία του Ισάκ Άντικ και η σκιά της πτώσης που ερευνάται ως ανθρωποκτονία

Η υπόθεση της κληρονομιάς του Ισάκ Άντικ, ιδρυτή της Mango και ενός από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ισπανίας, έχει μετατραπεί σε δικαστικό θρίλερ με οικονομικές και ποινικές προεκτάσεις.

Ο επιχειρηματίας, που σκοτώθηκε ξαφνικά στις 14 Δεκεμβρίου 2024, είχε φροντίσει να καταθέσει τη διαθήκη του έξι μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2023. Σε αυτήν, μοίραζε την περιουσία του εξίσου στα τρία του παιδιά, Τζόναθαν, Τζούντιθ και Σάρα, αλλά προέβλεπε και ένα μέρος για τη σύντροφό του, Εστεφανία Κνουθ.

Η Κνουθ, ωστόσο, θεώρησε το ποσό που της αναλογούσε μικρό και άδικο. Διαχειρίστρια αρκετών εταιρειών η ίδια, υποστήριξε ότι με βάση τη σχέση και την κοινή ζωή που είχαν τα τελευταία έξι χρόνια, δικαιούται περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ — ποσό πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που είχε ορίσει ο Άντικ.

Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με τα παιδιά του, τα οποία, αν και έδειξαν διάθεση να αυξήσουν το μερίδιό της, δεν έφτασαν στο ποσό που ζητούσε. Οι συζητήσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και, σήμερα, η Κνουθ έχει τρεις επιλογές: να αποδεχθεί την πρόταση, να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση ή να καταφύγει στη δικαιοσύνη.

Η πτώση στο Μονσεράτ και η έρευνα για ανθρωποκτονία

Το δράμα της κληρονομιάς συνοδεύεται από την έρευνα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του Άντικ.

Ο 71χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οικογενειακής πεζοπορίας στο όρος Μονσεράτ, όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων, ενώ περπατούσε με τον γιο του, Τζόναθαν. Η αστυνομία αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για δυστύχημα. Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε διάστημα δέκα μηνών οδήγησαν τις αρχές να ανοίξουν δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η Mossos d’Esquadra ζήτησε πρόσφατα από τον Τζόναθαν Άντικ να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί το Ερευνητικό Δικαστήριο υπ’ αριθμόν 5 του Martorell. Ο ίδιος το παρέδωσε οικειοθελώς, επιδεικνύοντας πλήρη συνεργασία, όπως σημειώνουν πηγές κοντά στην οικογένεια.

Η αστυνομία βασίστηκε, μεταξύ άλλων, και στην κατάθεση της Εστεφανίας Κνουθ, η οποία ανέφερε ότι πατέρας και γιος είχαν στο παρελθόν περάσει περιόδους έντασης.

Ειδικότερα, φέρεται να περιέγραψε ένα επεισόδιο του 2015, όταν ο Άντικ, δυσαρεστημένος από τις επιλογές του γιου του στη διοίκηση της εταιρείας, τον είχε επιπλήξει έντονα, θεωρώντας ότι οι αποφάσεις του έβλαπταν τη Mango. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρχαν πρόσφατες αντιπαραθέσεις ούτε στοιχεία που να υποδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά.

Η οικογένεια στο στόχαστρο

Οι πηγές που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια επιμένουν ότι ο θάνατος του επιχειρηματία ήταν ένα τραγικό δυστύχημα και εκφράζουν βεβαιότητα για την αθωότητα του Τζόναθαν.

Η Mossos d’Esquadra αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα την έρευνά της, καταθέτοντας τελική έκθεση στη δικαστή, η οποία θα αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ανθρωποκτονία ή αν θα κλείσει την υπόθεση.

Η αυτοκρατορία της Mango μετά τον θάνατο

Ο Ισάκ Άντικ, γνωστός για την επιχειρηματική του διαίσθηση και τον έλεγχο του 95% της Mango, άφησε πίσω του μια περιουσία που υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά τον θάνατό του, τα παιδιά του ανέλαβαν εξίσου την εταιρεία χαρτοφυλακίου Punta Na, στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι επιχειρηματικές συμμετοχές και τα ακίνητα της οικογένειας. Πλέον, οι αποφάσεις για τη διαχείριση της περιουσίας απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη και των τριών.

Η Mango, ωστόσο, συνέχισε να ευημερεί και μετά την απώλεια του ιδρυτή της. Το 2024 κατέγραψε ρεκόρ μερισμάτων ύψους 123 εκατομμυρίων ευρώ – το μεγαλύτερο στην 40χρονη ιστορία της.

Την ίδια χρονιά, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τόνι Ρουίθ ανέλαβε και καθήκοντα προέδρου, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της εταιρείας, ενώ ο Τζόναθαν Άντικ παραιτήθηκε από τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες για να επικεντρωθεί στη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας.

