Μαρέβα και Κυριάκος Μητσοτάκης: Περήφανοι γονείς στην αποφοίτηση του Κωνσταντίνου

Σε μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή, ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του βρίσκονται από χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδευόμενοι και από τα τρία παιδιά τους, καθώς και τα τρία σπουδάζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους αυτήν την περίοδο.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που διαμένει και σπουδάζει στην Ουάσινγκτον, αποφοίτησε με τίτλο Master of Science in Foreign Service από το Georgetown University, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Ο ίδιος ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία με τους γονείς του, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Master of Science in Foreign Service, Class of 2025»

Τα σχόλια συγχαρητηρίων από φίλους, συμφοιτητές και υποστηρικτές ήταν εκατοντάδες.

Ακολουθούν οι αποφοιτήσεις των δύο κοριτσιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αποφοιτήσουν και οι δύο κόρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Σοφία από το Columbia University και η Δάφνη από το Yale University

Η οικογένεια Μητσοτάκη αναμένεται να παραστεί και στις δικές τους τελετές αποφοίτησης, σε ένα σαββατοκύριακο γεμάτο συγκίνηση και προσωπικές στιγμές υπερηφάνειας.

