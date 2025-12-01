Μαρινάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί – Η ΕΛΑΣ θα εφαρμόσει τον νόμο»

Μήνυμα αυστηρής στάσης απέναντι στα μπλόκα των αγροτών έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τον αποκλεισμό των εθνικών οδών.

01 Δεκ. 2025 13:01
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει κλείσιμο δρόμων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει τη δουλειά της, γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την επιτάχυνση των πληρωμών προς τους αγρότες, ωστόσο επανέλαβε πως η εφαρμογή του νόμου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές, αλλά οι αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβάλλουν τον νόμο».

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών και φέτος, παρά τις καθυστερήσεις, θα δοθούν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά.

«Στο τέλος του χρόνου θα δώσουμε περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο», πρόσθεσε.

