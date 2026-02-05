Μαρινάκης για Λαβρόφ: «Η Ελλάδα είναι με την Ευρώπη και τη σωστή πλευρά της ιστορίας»

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα έχει διακόψει μια μακροχρόνια συνεργασία με τη Ρωσία, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα λειτουργεί ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιλογές της κινούνται στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη δυτική της ταυτότητα και στη στήριξη των αρχών που διέπουν τη διεθνή τάξη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ακόμη ότι ζητήματα όπως η υποστήριξη προς τον αμυνόμενο, όπως είπε, αποτελούν θεμελιώδη επιλογή εξωτερικής πολιτικής και δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει γύρω από τις σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας και τον ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

