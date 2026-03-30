Μαρινάκης για Τέμπη: «Δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη» – Διορθωτικές κινήσεις μετά το χάος στη δίκη

Με καθαρή γραμμή υπεράσπισης του Γιώργου Φλωρίδη εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε μετά τις εικόνες έντασης και δυσλειτουργίας από την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η εικόνα που καταγράφηκε προκάλεσε δικαιολογημένες αντιδράσεις, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν τίθεται θέμα υπουργού Δικαιοσύνης. Όπως είπε, η ευθύνη για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα βαραίνει την έδρα του δικαστηρίου, η οποία σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. οφείλει να εξασφαλίσει συνθήκες ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας και να δώσει προτεραιότητα σε όσους εμπλέκονται άμεσα στη δίκη.

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με το μέγεθος της αίθουσας, αλλά με την οργάνωση της διαδικασίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι έχουν υπάρξει και άλλες δίκες με περισσότερους διαδίκους, αφήνοντας να εννοηθεί πως το ζήτημα ήταν κυρίως διαχειριστικό και όχι δομικό.

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην κριτική που δέχθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης για τις αναφορές του που συνδέθηκαν με τη Μαρία Καρυστιανού. Ερωτηθείς ειδικά για τη δήλωση του υπουργού ότι «στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων», επιχείρησε να αποδομήσει τις αντιδράσεις, λέγοντας πως ο υπουργός δεν υποστήριξε ποτέ ότι κάποιος διάδικος θα χάσει τα δικαιώματά του επειδή σκοπεύει να ηγηθεί πολιτικού φορέα.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, αυτό που ειπώθηκε ήταν πως όλοι οι διάδικοι αντιμετωπίζονται ισότιμα από το δικαστήριο και πως το ενδεχόμενο πολιτικής παρουσίας ή μελλοντικής κομματικής δραστηριότητας κάποιου δεν σημαίνει ότι θα έχει διαφορετική μεταχείριση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δηλώσεις του υπουργού μεταφράστηκαν σκοπίμως από συγκεκριμένα μέσα και πολιτικές δυνάμεις με στόχο να ενταθεί περαιτέρω το κλίμα οργής στην κοινωνία.

Επανερχόμενος στο βασικό πολιτικό μήνυμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη. Όπως είπε, ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί στη Λάρισα αίθουσα αντίστοιχη με τη μεγαλύτερη που υπάρχει στη χώρα, αυτή του Εφετείου. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναγνωρίσει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν σε επίπεδο λειτουργίας και συντονισμού, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε πολιτικό ζήτημα για τον υπουργό.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο θέμα του Αγίου Φωτός, λέγοντας ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα, μετά τις εξελίξεις στην Ιερουσαλήμ και το ρευστό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί εκεί.

Σχολιάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο πολιτικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως η κοινωνία θα είναι εκείνη που θα κρίνει τον ρόλο και τη βαρύτητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, όταν και εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη συγκρότηση κόμματος και παρουσιάσει το πρόγραμμά του.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη σε μια σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξελίξεων, δίνοντας έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, στην προκαταρκτική θετική αξιολόγηση της Κομισιόν για το νέο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, στην έγκριση δράσης του ΕΣΠΑ για προσιτή και βιώσιμη στέγαση, αλλά και στην έναρξη της δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα» για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφορά έκανε επίσης στη βελτίωση των δεικτών οδικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της, ενώ στάθηκε και στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα, στην οποία, όπως είπε, η χώρα εμφανίζει σημαντική πρόοδο.

Στο κλείσιμο της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός προήδρευε εκείνη την ώρα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, εντάσσοντας έτσι και το συγκεκριμένο θέμα στην ευρύτερη κυβερνητική ατζέντα της ημέρας.

