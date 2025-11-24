Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Τραγωδία, φάρσα και 120 δισ. ευρώ δίδακτρα»

Με ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, χρησιμοποιώντας αναφορές τόσο στον Καρλ Μαρξ όσο και στον… Γκράουτσο Μαρξ.

«Αν ο κ. Τσίπρας ήταν ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα τον Καρλ Μαρξ: η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα», τόνισε αρχικά, προσθέτοντας ότι «είναι πιο ταιριαστή μια φράση του Γκράουτσο Μαρξ: από τη στιγμή που παρέλαβα αυτό το βιβλίο, δεν έχω σταματήσει να γελάω».

Ωστόσο, συνέχισε, «δεν γελάνε όσοι υπέστησαν 30 νέους φόρους, ούτε οι συνταξιούχοι που στήθηκαν στις ουρές, ούτε οι συγγενείς στο Μάτι. Δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «αλαζονική» τη στάση του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας: «Όταν είσαι καπετάνιος και ρίχνεις το πλοίο στα βράχια, δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις στον υποπλοίαρχο και στους μούτσους».

Σε ερώτηση για τις υψηλές πωλήσεις του βιβλίου που συγκρίνονται με εκείνες του Χάρι Πότερ, απάντησε: «Το κοινό δείχνει ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Αλλά στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Στην Ελλάδα κόστισε 120 δισ. ευρώ».

Αναφερόμενος στην αναφορά του βιβλίου στη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σχολίασε ότι η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα «που δεν ξέρω αν υπάρχουν». Τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας «παραδέχεται κυνικά πως έβαλε απέναντί του μια οικογένεια επειδή ήταν πολιτικοί του αντίπαλοι» και πρόσθεσε ότι πρόκειται για «ζήτημα ηθικής, όχι μόνο πολιτικής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε ότι η ιστορία «δεν πρέπει να ξεχνιέται», προειδοποιώντας πως «όταν ξεχνάς, επαναλαμβάνεται», ενώ υπογράμμισε ότι «ο κόσμος έχει απαιτήσεις» και «ο πήχης δεν μπορεί να μένει χαμηλά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



