Μαρινάκης: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – Δεν πανηγυρίζουμε, χρειάζονται κι άλλα μέτρα»

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την οικονομική της πολιτική, μιλά για αυξημένα έσοδα λόγω ανάπτυξης και φοροδιαφυγής, όμως παραδέχεται ότι η ακρίβεια πιέζει δραματικά τα νοικοκυριά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για όλα: από την ακρίβεια και τον προϋπολογισμό έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ουκρανία και τις ενεργειακές συμφωνίες.

Μαρινάκης: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – Δεν πανηγυρίζουμε, χρειάζονται κι άλλα μέτρα»
22 Νοέ. 2025 11:48
Pelop News

Σε μια συνέντευξη με υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα 2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα κρατικά έσοδα λόγω επενδύσεων, ανάπτυξης και περιορισμού της φοροδιαφυγής. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι «τα μέτρα δεν αρκούν» και πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η ακρίβεια παραμένει το πιο οξύ πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά τα μέτρα στήριξης ύψους 2 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε, η αύξηση των φορολογικών εσόδων που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό οφείλεται στη συνολική οικονομική πορεία, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση των επενδύσεων, ενώ κομβικό ρόλο παίζει και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.


«Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι εκείνη που μειώνει συντελεστές και αυξάνει έσοδα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο πανηγυρισμών: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι αρκετά – χρειάζονται κι άλλα».

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε πως αποτελεί ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται δικαιολογημένη κριτική. Υπογράμμισε ότι η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων «βαραίνει το κράτος για δεκαετίες», ενώ υποστήριξε ότι έχουν γίνει χιλιάδες διασταυρωτικοί έλεγχοι και ότι «το κράτος παίρνει πίσω τα κλεμμένα».

Αναφερόμενος στο σχέδιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα «είναι πάντα με τον αμυνόμενο» και παραμένει σταθερή απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεώρηση συνόρων με τη βία. Συνέδεσε επίσης τη θέση για την Ουκρανία με τη στάση της χώρας στο Κυπριακό.


Για τα ενεργειακά, σημείωσε ότι οι συμφωνίες Ελλάδας–ΗΠΑ ενισχύουν τη διεθνή θέση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα υπενθύμισε τα βήματα που έχουν γίνει σε εξοπλισμούς και μεταναστευτική πολιτική, αναφέροντας ότι οι ροές έχουν μειωθεί κατά 80%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο οικονομικής απομόνωσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά ενίσχυσης του ρόλου της σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Νέα στοιχεία στη σκιά του τροχαίου Παντελίδη: Η οικογένεια καταγγέλλει καπηλεία του ονόματός του
12:48 Νέα Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου: Σύλληψη άνδρα από την ΟΠΚΕ με κάνναβη σε νυχτερινό έλεγχο
12:36 Κ. Καρπέτας: Η περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη ζητά να μοιραστούμε την αποτυχία της στον Οδοντωτό
12:24 Πάτρα: Με λαμπρότητα τιμήθηκαν τα Εισόδια της Θεοτόκου στη Μονή Ομπλού ΦΩΤΟ
12:22 Ένας χρόνος χωρίς τον Παναγιώτη Χατζημιχαήλ: Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο στον Άγιο Νεκτάριο Πατρών
12:12 Αιγιάλεια: Απάτη με… «εντολή αστυνομίας» – Ζημιώθηκε με κάρτες και προϊόντα, ταυτοποιήθηκε η δράστιδα
12:11 Σοκ στον Πύργο:Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για απόπειρα βιασμού – Η καταγγελία της 16χρονης
12:00 Πάτρα: Έρχεται ο Κυρανάκης για το τρένο – Ζητούμενο η συμφωνία
11:53 Σπείρα–«βιομηχανία κλοπών»: Άδειαζαν καταστήματα στην Αττική και έστελναν τα ρούχα στα Τίρανα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Μαρινάκης: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – Δεν πανηγυρίζουμε, χρειάζονται κι άλλα μέτρα»
11:45 Δυτική Ελλάδα στο έλεος της κακοκαιρίας: Εγκλωβισμένοι κάτοικοι στους Μελισσουργούς Άρτας
11:40 Νέα στοιχεία στην υπόθεση Νικολοπούλου: Η σορός εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτο σπηλαιοβάραθρο
11:36 Πατήσια: 8χρονος βρέθηκε να περιπλανιέται μόνος – Αγωνιώδης αναζήτηση για τους γονείς του
11:27 Αγρίνιο: «Xτύπησε» έξι σπίτια σε 24 ώρες – Συνελήφθη από την Αστυνομία
11:24 Πρώτη η ΝΔ, αλλά με φθορά: Η ακρίβεια «σφίγγει» τους πολίτες στη νέα δημοσκόπηση της GPO
11:23 Πάτρα: Χειροπέδες σε 45χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – «Σούπερ» αποθήκη με 13 κιλά κάνναβης ΦΩΤΟ
11:12 Πειραιάς, Ελευσίνα, Αλεξανδρούπολη στο γεωπολιτικό παιχνίδι, η Πάτρα στην κρουαζιέρα: Γιατί τα ελληνικά λιμάνια τραβούν διεθνείς επενδυτές
11:00 Γαλλία: Σχεδόν ομόφωνο «όχι» στον προϋπολογισμό του 2026 – Μόνο ένας βουλευτής ψήφισε υπέρ
10:48 Σέρρες: Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 86χρονου κυνηγού – Εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή
10:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: 46 εκατ. ευρώ σε 82.870 αγρότες για νέες συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ