Μαρινάκης: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – Δεν πανηγυρίζουμε, χρειάζονται κι άλλα μέτρα»

Σε μια συνέντευξη με υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα 2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα κρατικά έσοδα λόγω επενδύσεων, ανάπτυξης και περιορισμού της φοροδιαφυγής. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι «τα μέτρα δεν αρκούν» και πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η ακρίβεια παραμένει το πιο οξύ πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά τα μέτρα στήριξης ύψους 2 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε, η αύξηση των φορολογικών εσόδων που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό οφείλεται στη συνολική οικονομική πορεία, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση των επενδύσεων, ενώ κομβικό ρόλο παίζει και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.





«Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι εκείνη που μειώνει συντελεστές και αυξάνει έσοδα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο πανηγυρισμών: «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι αρκετά – χρειάζονται κι άλλα».

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε πως αποτελεί ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται δικαιολογημένη κριτική. Υπογράμμισε ότι η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων «βαραίνει το κράτος για δεκαετίες», ενώ υποστήριξε ότι έχουν γίνει χιλιάδες διασταυρωτικοί έλεγχοι και ότι «το κράτος παίρνει πίσω τα κλεμμένα».

Αναφερόμενος στο σχέδιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα «είναι πάντα με τον αμυνόμενο» και παραμένει σταθερή απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεώρηση συνόρων με τη βία. Συνέδεσε επίσης τη θέση για την Ουκρανία με τη στάση της χώρας στο Κυπριακό.





Για τα ενεργειακά, σημείωσε ότι οι συμφωνίες Ελλάδας–ΗΠΑ ενισχύουν τη διεθνή θέση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα υπενθύμισε τα βήματα που έχουν γίνει σε εξοπλισμούς και μεταναστευτική πολιτική, αναφέροντας ότι οι ροές έχουν μειωθεί κατά 80%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο οικονομικής απομόνωσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά ενίσχυσης του ρόλου της σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα.





