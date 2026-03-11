Μαρινάκης: «Να ανοίξει η συζήτηση για κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο»

Την άποψη ότι πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή δημόσια συζήτηση για την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συμμετέχοντας σε πάνελ για τη διαφάνεια και την παραπληροφόρηση στο Athens Alitheia Forum.

Μιλώντας στη συζήτηση με τίτλο «Θεσμοί, Διαφάνεια και Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης», ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η αναφορά του δεν αφορά την έκφραση άποψης, τη δημοσιογραφική κριτική ή το ρεπορτάζ, αλλά περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων στο διαδίκτυο.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι δημοσιογράφοι Χριστίνα Κοραή, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Σρόιτερ και Σταμάτης Ζαχαρός, οι οποίοι συζήτησαν τις προκλήσεις που δημιουργεί η παραπληροφόρηση στη δημόσια σφαίρα και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη ψηφιακή εποχή.

«Να βγάλουμε τις κουκούλες από το διαδίκτυο»

Απαντώντας σε ερώτηση της Χριστίνα Κοραή σχετικά με την ανωνυμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε:

«Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγάλουμε δηλαδή τις κουκούλες από το διαδίκτυο».

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν αναφέρεται στην ελευθερία έκφρασης ή στη διαφορετική γνώμη, αλλά στην αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται πίσω από ανώνυμα προφίλ.

Όπως εξήγησε, ένα πιθανό μοντέλο θα μπορούσε να προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα του χρήστη, χωρίς αυτή να είναι δημόσια.

«Όταν παίρνεις έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, δίνεις τα στοιχεία σου. Αντίστοιχα θα μπορούσε να γνωρίζει η πλατφόρμα ποιος είναι ο χρήστης, ακόμη κι αν εμφανίζεται με ψευδώνυμο», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε στις αρχές να ταυτοποιούν τον πραγματικό χρήστη σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος.

Η παραπληροφόρηση ως κρίση εμπιστοσύνης

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα μέσα ενημέρωσης και τους θεσμούς.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι η παραπληροφόρηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ρυθμιστικά μέτρα, καθώς συνδέεται και με την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σρόιτερ αναφέρθηκε στη διαφορετική ρύθμιση που ισχύει μεταξύ παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και διαδικτύου.

«Στην τηλεόραση υπάρχει ασφυκτικός έλεγχος, ενώ στο διαδίκτυο πλήρης ασυδοσία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης πρέπει να γίνεται χωρίς να θίγεται η ελευθερία της έκφρασης.

Ο Σταμάτης Ζαχαρός έθεσε επίσης το ζήτημα των ευθυνών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και της ανάγκης αυστηρότερων κανόνων για τον περιορισμό της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

«Η αλήθεια χρειάζεται χρόνο»

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

«Το ψέμα είναι θελκτικό και διαδίδεται πολύ γρήγορα. Η αλήθεια χρειάζεται επιχειρήματα, τεκμηρίωση και απόδειξη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολιτείας, δημοσιογράφων, ψηφιακών πλατφορμών και κοινωνίας των πολιτών.

