Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ

Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ
13 Οκτ. 2025 22:06
Pelop News

Στη Μασαχουσέτη σημειώθηκε σήμερα (13/10/2025) τραγικό δυστύχημα, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στην εθνική οδό Ι-95, την ώρα της πρωινής αιχμής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες και να τραυματιστεί ένας διερχόμενος οδηγός.

Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν ανεξέλεγκτο προς τον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Dartmouth, περίπου στις 8:15 το πρωί, αναγκάζοντας τους οδηγούς να φρενάρουν πανικόβλητοι ή να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν από την πορεία του.

«Κατεβαίναμε τον δρόμο και ξαφνικά όλοι πάτησαν φρένο», δήλωσε οδηγός στο τοπικό δίκτυο WJAR. «Αρχίσαμε όλοι να κάνουμε ελιγμούς δεξιά κι αριστερά», πρόσθεσε περιγράφοντας τη χαοτική σκηνή.

Τη στιγμή της πρόσκρουσης, ένα ασημί αυτοκίνητο εκτινάχθηκε εκτός δρόμου και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα με τη δεξιά πλευρά του εντελώς παραμορφωμένη. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το αεροσκάφος συγκρούστηκε απευθείας με το όχημα ή εάν το τελευταίο ενεπλάκη προσπαθώντας να το αποφύγει.

Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια διάσπαρτα στο διάζωμα της εθνικής οδού, με τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και τις αρχές να ερευνούν την περιοχή.

Η αστυνομία έκλεισε πλήρως το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Dartmouth για να γίνει απομάκρυνση των συντριμμιών και επιτόπια αυτοψία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:53 «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε με τα χέρια, με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια» πέθανε η γυναίκα από την Κάρυστο
22:46 Η ειρήνη που ήθελαν όλοι επιτέλους επιτεύχθηκε! Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και ο Τραμπ έκανε τα δικά του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:32 Φρίκη στη Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την κοπέλα του και μια γειτόνισσα! BINTEO
22:21 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Τι συνέβη στο ντέρμπι Ολυμπιάδα-ΕΑΠ της 2ης αγωνιστικής ΦΩΤΟ
22:06 Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Ναύπακτος: Η αστυνομία στο κυνήγι άνδρα που πυροβόλησε σκύλο!
21:42 Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων
21:37 “Δείπνο Αγάπης” για την Μητρόπολη Κινσάσας
21:29 Αυτό το Νόμπελ έκλεισε μία πρεσβεία στη Νορβηγία!
21:17 Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Εσωσε την παρτίδα στο 89′ το Πάτραι, μοιρασιά με τον Αρη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:04 Τραμπ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο» LIVE
21:00 Σε πορεία απελευθέρωσης η αγορά των ΚΤΕΛ – Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των υπεραστικών μεταφορών
20:45 OLAF: Έφοδος για «λαβράκια» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανές οι καθυστερήσεις
20:36 Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!
20:20 Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Αιματοχυσία με έξι νεκρούς και 17 τραυματίες στον Ισημερινό
20:10 Στάση εργασίας 11:00 έως τις 15:00 σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
20:10 «17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», η ατάκα της μητέρας του ανήλικου στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας στην Πάτρα
20:00 Xωρίς Τράπεζα η μισή Αιγιάλεια – Ενα υποκατάστημα στο Αίγιο και μετά στο Ξυλόκαστρο
19:50 Σύντομη συνομιλία και θερμή χειραψία Μητσοτάκη-Τραμπ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ