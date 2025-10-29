«Μαθαίνοντας από τον παππού τάβλι και ιστορία»: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Πλούμη στη Στέγη «Κωστής Παλαμάς»
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» υποδέχονται το νέο έργο του Γιώργου Πλούμη, «Μαθαίνοντας από τον παππού τάβλι και ιστορία», σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη, τη γνώση και τις αφηγήσεις των παλαιότερων γενεών.
H Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πλούμη με τίτλο
«Μαθαίνοντας από τον παππού τάβλι και ιστορία» (εκδ. «Παπαζήση» – σειρά «Επίμετρο»). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241), την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου (ώρα 19:00).
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλoγος και συγγραφέας. Θα μιλήσουν οι: Ηλίας Δημητρόπουλος, συγγραφέας, Παναγιώτης Μπούρδαλας, φυσικός–θεολόγος και συγγραφέας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Γιώργος Πλούμης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Λεωνίδας Μαργαρίτης, πρόεδρος της Εταιρείας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
