«Μαθαίνοντας από τον παππού τάβλι και ιστορία»: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Γιώργου Πλούμη στη Στέγη «Κωστής Παλαμάς»

H Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πλούμη με τίτλο

«Μαθαίνοντας από τον παππού τάβλι και ιστορία» (εκδ. «Παπαζήση» – σειρά «Επίμετρο»). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241), την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου (ώρα 19:00).

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλoγος και συγγραφέας. Θα μιλήσουν οι: Ηλίας Δημητρόπουλος, συγγραφέας, Παναγιώτης Μπούρδαλας, φυσικός–θεολόγος και συγγραφέας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Γιώργος Πλούμης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Λεωνίδας Μαργαρίτης, πρόεδρος της Εταιρείας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



