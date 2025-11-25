Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»

Με σκληρές τοποθετήσεις η Κατερίνα Μαλλά αμφισβητεί την αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα για την τραγωδία στο Μάτι, σημειώνοντας ότι όσα αναφέρονται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «χορεύουν ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα», ενώ κάνει λόγο για ουσιαστικά κενά, λάθος περιγραφές και σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με τα δεδομένα της δικαστικής έρευνας.

Η ίδια σχολίασε ότι όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο «χορεύουν επάνω στην αλήθεια και στο ψέμα», εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει μόλις επτά σελίδες σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η κ. Μαλλά υποστήριξε ότι η περιγραφή της κατάστασης στο Μάτι «εκείνο το πρωί» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ θεωρεί πως η ενημέρωση του τότε πρωθυπουργού ήταν ανεπαρκής σε κρίσιμες στιγμές. Παράλληλα, τόνισε ότι η τραγωδία «ήταν προβλέψιμη», αφήνοντας αιχμές για το κενό σχεδιασμού και την έλλειψη άμεσης αντίδρασης των αρμόδιων φορέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιλογή του τότε Υπαρχηγού Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ο οποίος, όπως είπε, δεκαπέντε ημέρες μετά την καταστροφή προήχθη σε αρχηγό του Σώματος. Η κ. Μαλλά χαρακτήρισε την αναφορά αυτή καθοριστική, καθώς –όπως σημείωσε– ο συγκεκριμένος αξιωματικός αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών για πίεση προς τον δικαστικό πραγματογνώμονα, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες της πυρκαγιάς σε άλλους παράγοντες, όπως η άναρχη δόμηση και οι δυνατοί άνεμοι.

Η ίδια διερωτήθηκε γιατί ο κ. Τσίπρας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις επιλογές του, τη στιγμή που πρόσωπα που προήγαγε βρίσκονται πλέον στη φυλακή, κατηγορούμενα τόσο για τη διαχείριση της πυρκαγιάς όσο και για προσπάθειες συγκάλυψης. «Για τον άνθρωπο που εσύ έκανες αρχηγό δεν έχεις να πεις τίποτα;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μαλλά επισήμανε ότι, παρότι η υπόθεση έχει προχωρήσει δικαστικά και κάποιοι από τους υπεύθυνους έχουν λογοδοτήσει, «πολλοί άλλοι προστατεύτηκαν», αφήνοντας ακάλυπτους μόνο όσους δεν μπορούσαν να αποφύγουν τις συνέπειες. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζητούν πλήρη αποσαφήνιση των ευθυνών και ειλικρινή αυτοκριτική από την τότε πολιτική ηγεσία.

