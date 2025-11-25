Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»

Η Κατερίνα Μαλλά, κάτοικος της περιοχής και μέλος της επιτροπής των πληγέντων, εκφράζει έντονη απογοήτευση για τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει την τραγωδία στο Μάτι στο νέο του βιβλίο, επισημαίνοντας ανακρίβειες, ελλείψεις και απουσία αυτοκριτικής.

Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα - «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»
25 Νοέ. 2025 12:36
Pelop News

Με σκληρές τοποθετήσεις η Κατερίνα Μαλλά αμφισβητεί την αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα για την τραγωδία στο Μάτι, σημειώνοντας ότι όσα αναφέρονται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «χορεύουν ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα», ενώ κάνει λόγο για ουσιαστικά κενά, λάθος περιγραφές και σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με τα δεδομένα της δικαστικής έρευνας.

Η ίδια σχολίασε ότι όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο «χορεύουν επάνω στην αλήθεια και στο ψέμα», εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει μόλις επτά σελίδες σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η κ. Μαλλά υποστήριξε ότι η περιγραφή της κατάστασης στο Μάτι «εκείνο το πρωί» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ θεωρεί πως η ενημέρωση του τότε πρωθυπουργού ήταν ανεπαρκής σε κρίσιμες στιγμές. Παράλληλα, τόνισε ότι η τραγωδία «ήταν προβλέψιμη», αφήνοντας αιχμές για το κενό σχεδιασμού και την έλλειψη άμεσης αντίδρασης των αρμόδιων φορέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιλογή του τότε Υπαρχηγού Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ο οποίος, όπως είπε, δεκαπέντε ημέρες μετά την καταστροφή προήχθη σε αρχηγό του Σώματος. Η κ. Μαλλά χαρακτήρισε την αναφορά αυτή καθοριστική, καθώς –όπως σημείωσε– ο συγκεκριμένος αξιωματικός αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών για πίεση προς τον δικαστικό πραγματογνώμονα, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες της πυρκαγιάς σε άλλους παράγοντες, όπως η άναρχη δόμηση και οι δυνατοί άνεμοι.

Η ίδια διερωτήθηκε γιατί ο κ. Τσίπρας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις επιλογές του, τη στιγμή που πρόσωπα που προήγαγε βρίσκονται πλέον στη φυλακή, κατηγορούμενα τόσο για τη διαχείριση της πυρκαγιάς όσο και για προσπάθειες συγκάλυψης. «Για τον άνθρωπο που εσύ έκανες αρχηγό δεν έχεις να πεις τίποτα;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μαλλά επισήμανε ότι, παρότι η υπόθεση έχει προχωρήσει δικαστικά και κάποιοι από τους υπεύθυνους έχουν λογοδοτήσει, «πολλοί άλλοι προστατεύτηκαν», αφήνοντας ακάλυπτους μόνο όσους δεν μπορούσαν να αποφύγουν τις συνέπειες. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζητούν πλήρη αποσαφήνιση των ευθυνών και ειλικρινή αυτοκριτική από την τότε πολιτική ηγεσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Πάτρα: Μια βραδιά λόγου και μουσικής προς τιμήν του Ηλία Ανδριόπουλου στη Φιλαρμονική Εταιρεία
13:17 Ευρωπαϊκό ορόσημο: Το ΔΕΕ επιβάλλει σε όλα τα κράτη–μέλη την αναγνώριση ομόφυλων γάμων
13:13 Άρης Μουγκοπέτρος: Η μάχη μετά το ατύχημα και η ελπίδα για «καλύτερες μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Μικρή υπέρβαση, μεγάλο πλεόνασμα: Τα έσοδα κρατούν όρθιο τον Προϋπολογισμό
13:02 Πέθανε στα 111 η Βαϊόλα Φλέτσερ, τελευταία φωνή της σφαγής της Τάλσα – «Ενσάρκωσε αλήθεια, αντοχή και χάρη»
13:00 Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε θέση μάχης: Σχεδιάζουν μπλόκο στα διόδια Ρίου
12:57 Ανδρουλάκης στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να δράσουμε τώρα απέναντι στη γυναικοκτονία»
12:53 ΔΥΠΑ: Πλήρης αποκατάσταση λαθών και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας
12:45 Εκκίνηση για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 28ο Forum Ανάπτυξης
12:39 Ο Ζελένσκι ετοιμάζει επίσκεψη στις ΗΠΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης
12:36 Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»
12:29 «Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας
12:21 Χρυσοχοΐδης: «Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια – Αύξηση καταγγελιών, συλλήψεων και χρήσης του panic button»
12:16 Καμμένος για τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα: «Σωστές οι κρίσιμες αποφάσεις – Αποτρέψαμε αιματοκύλισμα στη χώρα»
12:11 Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
12:03 Κατρίνης κατά νομοσχεδίου Άμυνας: «Ανατροπή δεκαετιών στη δομή και στο μέλλον των στελεχών»
12:00 Εκλογικό θρίλερ στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας: Οριακή η επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη
11:53 H Ρωσία απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ειρήνης: «Δεν είναι αποδεκτή για εμάς»
11:50 Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο
11:43 Αχαΐα – Οδοντωτός: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλή λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ