Μαξίμου σε αγρότες: Κανένα νέο μέτρο, μόνο τεχνικές βελτιώσεις

«Διάλογος μόνο εντός πλαισίου» διαμηνύει το Μαξίμου στους αγροτοσυνδικαλιστές, ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

16 Ιαν. 2026 8:47
Pelop News

Η Κυβέρνηση επιχειρεί, να εκτονωθεί οριστικά το κύμα των αγροτικών κινητοποιήσεων ενάμιση μήνα μετά την έναρξή τους και να επανέλθει η κανονικότητα θέτοντας ωστόσο το πλαίσιο του νέου επικείμενου διαλόγου με το μπλοκ των «σκληρών» αγροτών.

Και μπορεί να υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση του πρωθυπουργού μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα στις 13:00 το μεσημέρι, ωστόσο ουδείς μπορεί να προδικάσει ότι αυτό θα συμβεί.

Ο λόγος είναι ότι οι 3 προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το κυβερνητικό επιτελείο θα πρέπει να υλοποιηθούν στο ακέραιο, καθώς λειτουργούν ως κυβερνητικό προαπαιτούμενο.

Αυτές είναι:

1) όλοι οι δρόμοι θα είναι και θα παραμείνουν ανοιχτοί – ήδη αυτό έχει αρχίσει να συμβαίνει σε κάποια σημεία

2) να υπάρχει ένας εύλογος αριθμός ατόμων, που μπορεί να κάνει τη συνάντηση λειτουργική και αποτελεσματική

3) να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη.

Ως προς το τελευταίο, εμπλοκή υπάρχει για το πρόσωπο του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς το μπλόκο στα Μάλγαρα τον έχει ορίσει εκπρόσωπο, παρότι ελέγχεται για υπόθεση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, παρότι δόθηκε χθες στη δημοσιότητα βίντεο που τον εμφανίζει να χρησιμοποιεί χυδαία φρασεολογία κατά του πρωθυπουργού, ο ίδιος σε συνέντευξή του στο One Channel στη συνέχεια εμφανίστηκε αμετανόητος αλλά και αποφασισμένος να παραστεί στη συνάντηση, αφήνοντας μομφές για επιλεκτική αντιμετώπιση.

Η ατζέντα του ραντεβού

Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι τι μπορεί να προσφέρει μια νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Κυβερνητικά στελέχη αποσαφηνίζουν ότι είναι χρήσιμο οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τον κλάδο τους να εκφραστούν, να κάνουν τις δικές τους επισημάνσεις αλλά και να αναδείξουν μέσα από τα δικά τους βιώματα τα τοπικά θέματα που υπάρχουν και ζητούν λύσεις.

Μάλιστα, από την κυβέρνηση φέρνουν το παράδειγμα ότι στο ραντεβού που ήδη έγινε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους εμπλεκόμενους παράγοντες λύθηκαν πολλές παρεξηγήσεις και αυτό αποδείχθηκε ωφέλιμο για όλους. Παράλληλα, σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν θα υπάρξουν έξτρα μέτρα – ενισχύσεις από όσα έχουν ανακοινωθεί, αποσαφηνίζοντας ότι επί της ουσίας έγιναν σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις στα ήδη ανακοινωθέντα, χωρίς επιπλέον δημοσιονομικό κόστος. Συνεπώς, εάν ακουστούν σε ένα νέο ραντεβού χρήσιμες παρατηρήσεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον τεχνικές λύσεις, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές.

«Όχι» στη σπέκουλα

Κυβερνητικοί παράγοντες εστιάζουν στο γεγονός ότι η πρώτη συνάντηση που ήδη έχει γίνει ήταν πολύ αντιπροσωπευτική, σημειώνοντας ότι την Ιστορία γράφουν οι παρόντες. Γι’ αυτό και αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης ήταν οι πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Συνεπώς, τονίζουν ότι η σπέκουλα και η προπαγάνδα, ότι ήρθαν κάποιοι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί και ήταν «χαμένος χρόνος», δεν έχει καμία βάση. Άλλωστε, καθιστούν σαφές ότι η κυβέρνηση δεν ζητάει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων ούτε από αγρότες, ούτε από οποιονδήποτε επαγγελματία ή πολίτη. Και εξηγούν ότι: “όπως υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της ΝΔ, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ανήκουν, και πολλοί μάλιστα στα μπλόκα, σε άλλα κόμματα, της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς”. Συνεπώς, καταλήγουν στο ότι η αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος με κομματικά κριτήρια είναι τουλάχιστον προσβλητική και δεν απηχεί την πραγματικότητα.

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
