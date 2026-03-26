Με διακυμάνσεις άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίζεται σε περίπου 26 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.044,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.070,16 μονάδες

26 Μαρ. 2026 11:32
Pelop News

Με το βλέμμα στραμμένο στις εύθραυστες ισορροπίες της Μέσης Ανατολής επιστρέφουν σήμερα στη δράση οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την αργία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Η εγχώρια αγορά καλείται να «ισορροπήσει» ανάμεσα στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των κερδών που σημείωσαν χθες τα χρηματιστήρια και στο επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, η συνεδρίαση της Πέμπτης (26/3) ξεκίνησε με έντονες μεταβολές για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος ενισχύεται κατά +0,11% στις 2.060,30 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίζεται σε περίπου 26 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.044,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.070,16 μονάδες.

Από τα χαμηλά τετραμήνου (επίπεδα Νοεμβρίου 2025) ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει την Τρίτη (24/3) λίγο κάτω από τις 2.060 μονάδες, φτάνοντας ακόμη και υπό των 2.050 μονάδων στα χαμηλά ημέρας. Η φετινή απόδοση αγγίζει το -3% και οι απώλειες εντός του Μαρτίου ξεπερνούν το -9%.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αυξάνεται κατά περίπου 6-7 μονάδες βάσης στο 3,875%. Η αντίστοιχη του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,376%, του γερμανικού-bund σε 3,0178%, του βρετανικού-gilt σε 4,905% και του ιταλικού σε 3,94%.

