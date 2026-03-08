Με μουστάκι και προσθετική κοιλιά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «What Happens at Night»

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από την εμφάνιση που έχει υιοθετήσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night».

Τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Πράγα και πρόκειται για μία ακόμη συνεργασία του ηθοποιού με τον θρυλικό σκηνοθέτη. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πίτερ Κάμερον (2020), ενώ το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ.

Ο Ντι Κάπριο υποδύεται έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη μαζί με τη σύζυγό του, Isabel, με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού.

Σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε το τσέχικο μέσο Blesk, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται με πυκνό μουστάκι, ενώ φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί προσθετικό για μεγαλύτερη κοιλιά και διπλοσάγονο, για να ανταποκριθεί καλύτερα στον χαρακτήρα του.

Η ταινία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των σινεφίλ όσο και των θαυμαστών του Ντι Κάπριο, δεδομένης της μακράς συνεργασίας του με τον Σκορσέζε.

