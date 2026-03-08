Με μουστάκι και προσθετική κοιλιά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «What Happens at Night»

Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε στην Πράγα.

Με μουστάκι και προσθετική κοιλιά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «What Happens at Night»
08 Μαρ. 2026 12:19
Pelop News

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από την εμφάνιση που έχει υιοθετήσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night».

Τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην Πράγα και πρόκειται για μία ακόμη συνεργασία του ηθοποιού με τον θρυλικό σκηνοθέτη. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πίτερ Κάμερον (2020), ενώ το σενάριο υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ.

Ο Ντι Κάπριο υποδύεται έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη μαζί με τη σύζυγό του, Isabel, με σκοπό την υιοθεσία ενός μωρού.

Σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε το τσέχικο μέσο Blesk, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται με πυκνό μουστάκι, ενώ φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί προσθετικό για μεγαλύτερη κοιλιά και διπλοσάγονο, για να ανταποκριθεί καλύτερα στον χαρακτήρα του.

Η ταινία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των σινεφίλ όσο και των θαυμαστών του Ντι Κάπριο, δεδομένης της μακράς συνεργασίας του με τον Σκορσέζε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Ρέι Αλεν: «Να διεκδικήσουμε την ευκαιρία μας για άνοδο»
14:08 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο γιος του ανώτατου ηγέτη που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος στο Ιράν
13:57 Youth Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους 18αρηδες
13:50 Η Παναχαϊκή δοκιμάζεται στο Αίγιο με Παναιγιάλειο
13:48 Μητσοτάκης και Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα, τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη
13:43 Πελετίδης για την 8η Μαρτίου: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ημέρα αγώνα»
13:40 Θερινή ώρα: Πότε πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
13:34 Θύελλα Πατρών: Οι υποδομές είχαν την τιμητική τους
13:32 Το μήνυμα Τασούλα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
13:24 Συναγερμός στο νότιο Λίβανο: Προειδοποίηση εκκένωσης νοτίως του ποταμού Λιτάνι
13:18 Που θα δείτε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ για την Σούπερ Λιγκ 1
13:14 Η ακρίβεια μας «στραγγαλίζει»: Τρόφιμα, ενοίκια και ρεύμα τρώνε πάνω από το μισό μισθό
13:07 Νίκη Κεραμέως στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης
13:00 Θάνατος στο παλιό νεκροταφείο Σαραβαλίου: Μαχαίρωμα την «ώρα του διαβόλου»
12:57 Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα
12:52 Η νέα BMW iX3 την Παρασκευή σε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση 
12:50 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, χτυπήθηκαν πάνω παό 400 στόχοι ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Απομάκρυνση ελληνόκτητων πλοίων από τον Περσινό Κόλπο
12:37 Κύπρος: Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα
12:30 Όταν η επένδυση στη γυναίκα γίνεται κέρδος για την ανθρωπότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ