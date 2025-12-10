«Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη

Για την ψυχολόγο, Άννα Κανδαράκη, η φετινή ονομαστική εορτή, ήταν πολύ διαφορετική. Μετά την δημόσια αποκάλυψή της για τη μάχη με τον καρκίνο, οι ευχές αγάπης ήταν πολλές. Και εκείνη, ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο, με μια νέα ανάρτηση.

Δημοσιεύοντας μια selfie η γνωστή ψυχολόγος ανέφερε: «Μια διαφορετική γιορτή. Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά. Μητρικές. Με κουβέντες καρδιάς».

«Και εγώ μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη; Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο. Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά. Προχωράμε», γράφει στο μήνυμά της η Άννα Κανδαράκη.

Η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Με ένα διαφορετικό βίντεο, η Άννα Κανδαράκη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου εξομολογήθηκε πως για δεύτερη φορά δίνει μάχη με τον καρκίνο του αίματος.

«Αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος – ελπίζω τουλάχιστον – μιας πολύ δύσκολης περιόδου που πολεμούσα και πάλευα με μία πολλή σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, με έναν καρκίνο στο αίμα. Για δεύτερη φορά, η πρώτη φορά ήταν πριν από εννέα χρόνια και τώρα ξαναήρθε», αναφέρει αρχικά η Άννα Κανδαράκη.

«Τον πάλευα όλο αυτόν τον χρόνο που πέρασε. Δεν είμαι έτοιμη να πω πολλά πράγματα, όμως αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πρώτα απ’ όλα ήθελα να βγάλω αυτή την περούκα από το κεφάλι μου, δεν θα μπορούσα αλλιώς να σας παρουσιάσω αυτό το πολύ ωραία και πετυχημένο look», ανέφερε για την αλλαγή στη εικόνα της, συνοδεύοντας το βίντεο με ένα μακροσκελή κείμενο.

