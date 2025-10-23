Με όνειρο «τρελό» ο Σωτήρης Μιχόπουλος ρίχνεται στη μάχη του Παγκόσμιου!

Στη μάχη της διάκρισης του Παγκόσμιου πρωταθλήματος τάε κβον ντο ρίχνεται αύριο (Παρασκευή 24/102/2025) ξημερώματα στην πόλη Γουόξι της Κίνας ο πατρινός αθλητής της Έκρηξης Σωτήρης Μιχόπουλος.

Πρωταθλητής Ευρώπης στην Κατηγορία Νέων Ανδρών στα +87 κιλά ο Μιχόπουλος βρίσκεται στην Κίνα με ένα όνειρο «τρελό»! Λόγω της υψηλής θέσης που βρίσκεται στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ξεκινά τους αγώνες του από τη φάση των «32» και θέλει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται.

«Είναι στην καλύτερη του φάση, μπορεί να πετύχει πολλά. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για Παγκόσμιο πρωτάθλημα, τη μεγαλύτερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε ο Αντώνης Αντωνακόπουλος, προπονητής του Σωτήρη Μιχόπουλου στην Έκρηξη.

Μάλιστα η Έκρηξη του στέλνει όλη τη θετική ενέργεια ανεβάζοντας στη σελίδα της στο Facebook το εξής post:

«💥Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

💥Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

Όλοι μια ομάδα, όλοι μια ψυχή για τον τον Sotiris Michopoulos που αγωνίζεται αύριο στην κορυφαία διοργάνωση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ στην Κίνα 🇨🇳.

💪Ενα γεγονός που δεν ήρθε τυχαία καθώς ο κόπος , ο ιδρώτας , η προετοιμασία και η προσπάθεια του πρωταθλητή του συλλογου μας όλα αυτά τα χρόνια με συμμετοχή σε camp Ελλάδας & εξωτερικού, προπόνηση με τους καλύτερους στην Κορέα αλλά και στην Ελλάδα , μέλος Εθνικων Ομάδων και μέλος πλέον της Προολυμπιακής Ομάδας τον έστειλε στα πέρατα του κόσμου για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ,την Πάτρα και φυσικά τον σύλλογο του σε ένα τόσο σημαντικό πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

🏆 Για το 2025 απαριθμεί 2 ασημένια μετάλλια και 3 χρυσά μετάλλια με αποκορύφωμα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ που τον έστεψε Πρωταθλητή Ελλάδας και του έδωσε το εισιτήριο για την Κίνα 🇨🇳! Επίσης στην γενική κατάταξη βρίσκεται στην 16η θέση σε όλο τον κόσμο!!

💫 Στόχος του είναι μια θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα τον εκτοξεύσει και θα τον φέρει πιο κοντά στο μεγάλο όνειρο τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028.

!!!Όλοι δίπλα του σήμερα αύριο και πάντα!!!!

🥇 Υπερήφανοι πάντα και για πάντα 🥇

A.S. Ekrixi Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ»

