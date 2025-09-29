Mε την Γεωργοπούλου η αποστολή της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό

Με υψηλές προσδοκίες και γεμάτη ενθουσιασμό, η Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας αναχώρησε σήμερα από το αεροδρόμιο με προορισμό την Οστράβα της Τσεχίας, όπου θα λάβει μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U19 (30 Σεπτεμβρίου – 9 Οκτωβρίου 2025).

Η Ελληνική αποστολή συγκεντρώνει τα πιο ελπιδοφόρα ονόματα της νέας γενιάς, αθλητές που με σκληρή δουλειά και αφοσίωση έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο.

Aναμεσα τους είναι και η πατρινή πυγμάχος της Παναχαϊκής Μαρία Γεωργόπουλου.

Την Ελληνική αποστολή συνοδεύουν οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Αρτούρ Μικαελιάν και Κώστας Χαζαρίδης. Μαζί τους είναι και ο διαιτητής Μιχάλης Αεράκης.

Στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην αναχώρηση της Ελληνικής αποστολής το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΠ Γιώργος Μπουζάλας, ο Χάρης Μαριόλης και ο Θόδωρος Μακρής, ο παλαίμαχος πρωταθλητής στα υπερβαρέα και νυν προπονητής. Με λόγια δύναμης και ενότητας, όλοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην Ελληνική αποστολή, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι διεθνείς μας θα επιστρέψουν με μετάλλια και διακρίσεις.

