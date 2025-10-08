Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»
Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιείται ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στην Πάτρα, που διοργανώνεται από τον ΑΟ Πατρών «ΚΟΥΡΟΣ» Πατρών. Ο αγώνας εγκεκριμένος από τον ΣΕΓΑΣ, ενταγμένος στο επίσημο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και η διαδρομή πιστοποιημένη από την AIMS.
Πρόκειται για έναν αγώνα που την περσινή χρονιά έφτασε τα 3000 ατομα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Η Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει κάθε αθλητική διοργάνωση που έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη, καθώς από την επισκεψιμότητα ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ προβάλλονται σημεία ενδιαφέροντος. Ενδεικτική είναι η προβολή του παραλιακού μετώπου, από το νέο λιμάνι έως το έλος της Αγυιάς, αφού ο αγώνας καλύπτεται με live streaming καθ’ όλη την διαδρομή και διάρκειά του.
