Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Πρόκειται για έναν αγώνα που την περσινή χρονιά έφτασε τα 3000 ατομα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

08 Οκτ. 2025 13:01
Pelop News

Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιείται ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στην Πάτρα, που διοργανώνεται από τον ΑΟ Πατρών «ΚΟΥΡΟΣ» Πατρών. Ο αγώνας εγκεκριμένος από τον ΣΕΓΑΣ, ενταγμένος στο επίσημο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και η διαδρομή πιστοποιημένη από την AIMS.

Πρόκειται για έναν αγώνα που την περσινή χρονιά έφτασε τα 3000 ατομα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Η Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει κάθε αθλητική διοργάνωση που έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη, καθώς από την επισκεψιμότητα ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ προβάλλονται σημεία ενδιαφέροντος. Ενδεικτική είναι η προβολή του παραλιακού μετώπου, από το νέο λιμάνι έως το έλος της Αγυιάς, αφού ο αγώνας καλύπτεται με live streaming καθ’ όλη την διαδρομή και διάρκειά του.
