Μεγάλη έρευνα της Data Consultants στο ΙΟΝΙΑΝ TV: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Η έρευνα αποτυπώνει με σαφήνεια την κοινή γνώμη για τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας

Μεγάλη έρευνα της Data Consultants στο ΙΟΝΙΑΝ TV: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
06 Οκτ. 2025 20:26
Pelop News

Ποιος έχει την ευθύνη για τις πυρκαγιές που καταστρέφουν κάθε χρόνο τη χώρα; Πόσο εμπιστεύονται οι πολίτες τους θεσμούς; Έχουν οι νέοι πραγματικά λόγο να μείνουν στον τόπο τους; Και πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα δίνει η μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Data Consultants, που παρουσιάζεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ TV, από τον εκδότη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρο Λουλούδη.

Η έρευνα αποτυπώνει με σαφήνεια την κοινή γνώμη για τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, φωτίζοντας τις αγωνίες, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες των πολιτών σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής ρευστότητας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Έρευνα DATA Consultants για το IONIAN: Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης των πυρκαγιών στην Αχαϊα
21:09 Πέθανε ο «κουρτινάκιας», εμβληματικός φίλαθλος της Παναχαϊκής ΦΩΤΟ
21:00 Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία το καταφύγιο ζώων
20:47 Ρωσία: Στην Ουκρανία πολεμούν για λογαριασμό της 5.000 Κουβανοί!
20:40 Στην Αττική άνοιξαν οι ουρανοί! Ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές Πελοποννήσου, Εύβοιας, Χανίων, Σάμου, Χίου, Σκιάθου
20:39 Αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο, το Ισραήλ δηλώνει ότι σκότωσε στέλεχος της Χεζμπολάχ
20:30 Οι άθλιοι της Πάτρας το 2025
20:26 Μεγάλη έρευνα της Data Consultants στο ΙΟΝΙΑΝ TV: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
20:21 Πέθανε ο αγωνιστής Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, συνδεόταν με στενή φιλία με τον αείμνηστο Νίκο Τεμπονέρα ΦΩΤΟ
20:12 Α’ Κατηγορία: O Διαγόρας άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ατρόμητο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:11 Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ
20:00 Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι
19:58 «Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία» η Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Τα δεδομένα για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία
19:35 Αυτά είναι τα στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη Χαλκίδα κάτω από την Υψηλή Γέφυρα ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Στρατηγική επένδυση στην ΕΑΣ Αιγίου
19:19 Αιγαίο: Ένταση με παραβάσεις και παραβίαση από τουρκικά οπλισμένα F-16, ένα UAV και ένα ATR-72
19:07 Το «δώρο» Βρούτση στον Ντούσκο για την αναβάθμιση της Κωπηλασίας
19:00 Τα δέκα χρόνια κρίσης μάς διόρθωσαν; Οχι
18:57 Η αποκάλυψη της Σμαράγδας Καρύδη για το «Παρα πέντε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ