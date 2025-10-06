Μεγάλη έρευνα της Data Consultants στο ΙΟΝΙΑΝ TV: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Ποιος έχει την ευθύνη για τις πυρκαγιές που καταστρέφουν κάθε χρόνο τη χώρα; Πόσο εμπιστεύονται οι πολίτες τους θεσμούς; Έχουν οι νέοι πραγματικά λόγο να μείνουν στον τόπο τους; Και πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα δίνει η μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Data Consultants, που παρουσιάζεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ TV, από τον εκδότη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρο Λουλούδη.

Η έρευνα αποτυπώνει με σαφήνεια την κοινή γνώμη για τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, φωτίζοντας τις αγωνίες, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες των πολιτών σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής ρευστότητας.

