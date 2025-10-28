Μέγκαν Φοξ: Η φλογερή εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί ΦΩΤΟ

Το φόρεμα-κορσές  της Μέγκαν Φοξ, με τις κόκκινες λεπτομέρειες που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Μέγκαν Φοξ: Η φλογερή εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί ΦΩΤΟ
28 Οκτ. 2025 22:12
Pelop News

Η 39χρονη Μέγκαν Φοξ, εντυπωσίασε στην προβολή της cult ταινίας τρόμου Jennifer’s Body στο Λος Άντζελες, φορώντας ένα nude φόρεμα-κορσέ με κόκκινες χάντρες που θύμιζαν σταγόνες αίματος -μια θεματικά ιδανική επιλογή για τον ρόλο της, ως δαιμονισμένη μαθήτρια.

Το φόρεμα, δημιουργία της σχεδιάστριας Καρίνα Γκασπαριάν (Karine Gasparyan), συνδυάστηκε με «bloody» choker και διάφανα πέδιλα, επιβεβαιώνοντας το status της Φοξ ως απόλυτο fashion icon της σεζόν του Halloween.

Σε story της που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μέγκαν Φοξ έγραψε «Η μαμά έχει κάτι να κάνει απόψε», ενώ φαίνεται να περπατά δυναμικά υπό τα φώτα των φωτογράφων.

Η εκρηκτική της εμφάνιση ήρθε επτά μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, Σάγκα Μπλέιντ, με τον Μάσιν Γκαν Κέλι, με τον οποίο διατηρεί μια πολυσυζητημένη σχέση. Παρά τον χωρισμό τους στα τέλη του 2024, οι δυο τους φαίνεται πως ξαναβρίσκουν τους ρυθμούς τους, καθώς πηγές αναφέρουν ότι «είναι πάλι πολύ κοντά και βάζουν το παιδί πάνω απ’ όλα».

Η Μέγκαν Φοξ έχει ακόμη τρία παιδιά -τον Νόα, τον Μπόντι και τον Τζέρνι -από τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν και φαίνεται πως ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην καριέρα, τη μητρότητα και μια (ίσως ανανεωμένη) σχέση, σύμφωνα με το Pagesix.
