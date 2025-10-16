Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Πάνω από 2.000 κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε χθες από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά από συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο και καλύπτει τόσο τρόφιμα (1.074 κωδικοί) όσο και μη τρόφιμα (1.106 κωδικοί).

Πάνω από 6 στα 10 προϊόντα που εντάσσονται στη νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, αφορούν ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή προϊόντα με δικά τους σήματα, με τους μεγάλους προμηθευτές επωνύμων προϊόντων να αρκούνται σε δεύτερο ρόλο.
Από τους συνολικά 2.180 κωδικούς που συμμετέχουν, οι 1.356 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έναντι 824 επώνυμων, ενώ η μέση μείωση ανέρχεται στο 8%.

Οι μειώσεις στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κυμαίνονται από 4% έως 23%, ενώ στα επώνυμα προϊόντα οι εκπτώσεις φτάνουν έως και 35% σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

@ Η υπεροχή της ιδιωτικής ετικέτας είναι λιγότερο έντονη στην κατηγορία των τροφίμων, όπου από τους 1.074 κωδικούς οι 583 αφορούν ιδιωτική ετικέτα (54%) και οι 491 επώνυμα προϊόντα (46%). Η μικρότερη διαφορά οφείλεται στην ισχυρή παρουσία μεγάλων πολυεθνικών σε βασικές κατηγορίες.

@ Σε ό,τι αφορά τα είδη νοικοκυριού η ιδιωτική ετικέτα πρωταγωνιστεί. Για παράδειγμα, οι 496 κωδικοί είναι ιδιωτικής ετικέτας έναντι μόλις 95 επώνυμων προϊόντων.

Ο Χάρης Ανδρικόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ομώνυμης πατρινής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, σχολίασε τα εξής: «Η πρωτοβουλία του υπουργείου που γίνεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές και το λιανεμποριο αφορά περίπου 2.000 κωδικούς τελικά. Εμάς, οι προμηθευτές μάς ενημερώνουν σταδιακά ποιοι κωδικοί συμμετέχουν στην ενέργεια και ποιο είναι το ποσοστό της μείωσης και προσαρμόζουμε άμεσα τα μηχανογραφικά συστήματα ώστε η μείωση να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Εχουμε δημιουργήσει ειδική σήμανση ώστε ο καταναλωτής να εντοπίζει εύκολα τα προϊόντα αυτά στο ράφι. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο βοηθάει βραχυπρόθεσμα στη συγκράτηση του επιπέδου τιμών, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που είναι η υψηλή φορολογία, η αύξηση του  λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων (ρεύμα, γραφειοκρατία, κανονιστικό πλαίσιο κ.ο.κ) και η κλιματική αλλαγή».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι ο αριθμός των προϊόντων ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο, ενώ ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.
Πάντως, οι καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την έκταση του μέτρου.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), Γιώργος Λεχουρίτης, έκανε λόγο για επικοινωνιακό τέχνασμα και εμπαιγμός, καθώς οι περισσότερες μειώσεις αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνα που παράγουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ενώ πολλές από τις προσφορές που προβάλλονται ως «μειώσεις» είναι στην πραγματικότητα παραπλανητικές, όπως ισχυρίστηκε.
