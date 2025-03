Μελάνια Τραμπ: Ενθουσιώδης υποδοχή στο Κογκρέσο για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ BINTEO

Η Μελάνια Τραμπ έκλεψε την παράσταση στην πρόσφατη ομιλία του συζύγου της, προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο Κογκρέσο, με την εμφάνισή της να συνοδεύεται από αποθεωτικά χειροκροτήματα και standing ovation από τους παριστάμενους.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό γκρι ταγιέρ του Dior, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στο πλευρό της βρισκόταν η 15χρονη Έλιστον Μπάρι, η οποία είχε γίνει στόχος διαδικτυακού bullying μέσω της δημοσίευσης μιας deepfake εικόνας. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη σύζυγό του για την υποστήριξή της στην ψήφιση του νομοσχεδίου «Take It Down», το οποίο επιδιώκει να καταστήσει ποινικό αδίκημα τη δημοσίευση deepfake και μη συναινετικού πορνογραφικού περιεχομένου, απαιτώντας από τις πλατφόρμες να αφαιρούν τέτοιου είδους υλικό.

Στην ομιλία, παρόντα ήταν όλα τα παιδιά του προέδρου, εκτός από τον νεότερο γιο, Μπάρον.

Δείτε το σχετικό βίντεο της υποδοχής της Μελάνια Τραμπ στο Κογκρέσο:

Pres. Trump praised first lady Melania Trump’s work supporting the “Take It Down” Act, which is intended to criminalize the publication of deepfake and non-consensual pornography and require platforms to remove such content. https://t.co/XDLWXWC8pj pic.twitter.com/PRnQ5yRNQl

— ABC News (@ABC) March 5, 2025