Μελέτη αποκαλύπτει τρεις «κορυφές γήρανσης» του εγκεφάλου

Η διαδικασία της γήρανσης δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους. Άλλοι αισθάνονται τις αλλαγές πιο έντονα στα 60, άλλοι στα 70 ή ακόμη και στα 80. Μια νέα επιστημονική μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος περνά από τρεις διακριτές «κορυφές γήρανσης» κατά τη διάρκεια της ζωής.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Aging και προσφέρουν νέα δεδομένα για τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου και την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η Άνοια.

Οι πρωτεΐνες που συνδέονται με τη γήρανση του εγκεφάλου

Οι ερευνητές εντόπισαν 13 πρωτεΐνες που φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο με την πάροδο της ηλικίας. Στόχος της μελέτης ήταν να κατανοηθεί καλύτερα η διαδικασία της γήρανσης, σε μια περίοδο όπου οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Ανάμεσα στις πρωτεΐνες που ξεχώρισαν βρίσκεται η Brevican, η οποία σχετίζεται με το κεντρικό νευρικό σύστημα και έχει συνδεθεί με περιστατικά άνοιας, εγκεφαλικών επεισοδίων και κινητικών δυσλειτουργιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρωτεΐνη GDF15, η οποία φαίνεται να συνδέεται με διάφορες παθήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση.

Πώς έγινε η έρευνα

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα πολυτροπικής εγκεφαλικής απεικόνισης από 10.949 υγιείς ενήλικες ηλικίας 45 έως 82 ετών. Παράλληλα, οι επιστήμονες ανέλυσαν περίπου 3.000 πρωτεΐνες στο πλάσμα του αίματος σχεδόν 5.000 ατόμων που συμμετείχαν στη βάση δεδομένων UK Biobank.

Η ανάλυση αυτών των στοιχείων επέτρεψε στους επιστήμονες να εντοπίσουν μοτίβα αλλαγών που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου.

Οι τρεις ηλικίες–κλειδιά

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι οι συγκεντρώσεις ορισμένων πρωτεϊνών στο αίμα φαίνεται να κορυφώνονται σε τρεις συγκεκριμένες ηλικίες: στα 57, στα 70 και στα 78 έτη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ηλικίες αυτές ενδέχεται να αποτελούν κρίσιμα χρονικά σημεία για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας και ενδεχομένως να καθυστερήσουν την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, ο έγκαιρος εντοπισμός των βιολογικών αλλαγών που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη ασθενειών που επηρεάζουν τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες, καθώς η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε κυρίως σε άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής μεγαλύτερης ηλικίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητο να εξεταστούν και άλλοι πληθυσμοί και ηλικιακές ομάδες, ώστε να επιβεβαιωθούν και να επεκταθούν τα ευρήματα.

