Μελέτη Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Φρένο στην «ψηφιακή αποικιοκρατία» των Data Centers

Κρίσιμο κενό στον εθνικό σχεδιασμό εντοπίζει μελέτη για το μέλλον των Data Centers στην Ελλάδα δημοσίευσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής του Ινστιτούτου, οι επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ίση με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο η χώρα να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλάνο προστασίας των πόρων της.

Η μελέτη προειδοποιεί ότι η πολιτική της «άνευ όρων προσέλκυσης» μετατρέπει την Ελλάδα σε «ψηφιακή αποικία», εκθέτοντάς την σε κινδύνους τεχνολογικής εξάρτησης, υδατικής ανεπάρκειας και γεωπολιτικού εκβιασμού.

Οι 5 προτεραιότητες για τη Στρατηγική Αυτονομία:

Η πρόταση του Ινστιτούτου στοχεύει στη μετατροπή της Ελλάδας από «πρόθυμο οικοδεσπότη» σε ενεργό ρυθμιστή. Οι πέντε πυλώνες της στρατηγικής είναι:

Εθνικό Σχέδιο Υπολογιστικής Ισχύος: Εκπόνηση σχεδίου με ορίζοντα το 2030, συνδεδεμένου με τον ενεργειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. Ρήτρες Εθνικής Ωφέλειας: Δέσμευση του 10-15% της ισχύος κάθε κέντρου (σε GPU-hours) για πανεπιστήμια, έρευνα και νεοφυείς επιχειρήσεις. Δυνατότητα κήρυξης «Ψηφιακού Κορεσμού» στην Αττική και κίνητρα για εγκατάσταση σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (π.χ. Δυτική Μακεδονία). Ρήτρες Ψηφιακής Κυριαρχίας: Επιβολή κανόνων για τη φορητότητα των δεδομένων και την ευρωπαϊκή δικαιοδοσία των κρίσιμων δεδομένων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενεργειακή Ευελιξία: Υποχρέωση των μεγάλων εγκαταστάσεων (άνω των 50 MW) να λειτουργούν ως στοιχεία ευστάθειας του ενεργειακού συστήματος και όχι ως παθητικοί καταναλωτές. Εθνικό Παρατηρητήριο Πόρων: Σύσταση οργάνου για τη διαφανή παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε πραγματικό χρόνο.

«Ο στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των data centers, αλλά η διαμόρφωση επενδύσεων με μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία και την εθνική ψηφιακή αυτονομία», καταλήγει η μελέτη.

