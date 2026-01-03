Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια

Αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας δήλωσε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας πως αυτό το σενάριο δεν ήταν ποτέ στα όνειρά του. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για όσους αποφασίζουν να προχωρήσουν στον γάμο και στην απόκτηση παιδιών, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για οικογένεια.

«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή «Στούντιο 4», το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι παρά τα υβριστικά σχόλια που δέχεται, μένει σταθερός στην άποψή του για τον γάμο, που για εκείνον δεν υπήρξε ποτέ όνειρο. «Εγώ μιλάω για μένα, γιατί με έχουν βρίσει κιόλας γι’ αυτό. “Ποιος νομίζεις ότι είσαι;” και τέτοια, όπως και άλλα πιο βαριά, αλλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, γιατί δεν είναι κάτι που με εκφράζει και δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για οικογένεια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις».

