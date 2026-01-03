Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια

«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή «Στούντιο 4», το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
03 Ιαν. 2026 11:29
Pelop News

Αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας δήλωσε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας πως αυτό το σενάριο δεν ήταν ποτέ στα όνειρά του. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για όσους αποφασίζουν να προχωρήσουν στον γάμο και στην απόκτηση παιδιών, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για οικογένεια.

«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή «Στούντιο 4», το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι παρά τα υβριστικά σχόλια που δέχεται, μένει σταθερός στην άποψή του για τον γάμο, που για εκείνον δεν υπήρξε ποτέ όνειρο. «Εγώ μιλάω για μένα, γιατί με έχουν βρίσει κιόλας γι’ αυτό. “Ποιος νομίζεις ότι είσαι;” και τέτοια, όπως και άλλα πιο βαριά, αλλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, γιατί δεν είναι κάτι που με εκφράζει και δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για οικογένεια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 Βρέθηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν είναι ο διοικητής της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορρόια
14:10 Κινητοποίηση στην Πάτρα από ΚΚΕ και ΚΝΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
13:55 Δυτική Αχαΐα: Δύο συλλήψεις κλεφτών γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων ΦΩΤΟ
13:41 Κώστας Τσιάρας: Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες
13:27 Υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας: Θα αντισταθούμε στα ξένα στρατεύματα
13:15 Ολυμπιακός: Τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ για την 11άδα του τελικού με τον ΟΦΗ
13:02 Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων
12:49 Γιατί ξυπνάμε στις 3 τα ξημερώματα; Η επιστήμη εξηγεί τον «χαμένο» δεύτερο ύπνο
12:38 Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης έγινε 16 και τον προσπέρασε στο ύψος
12:28 National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά
12:20 Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %
12:07 Ο ήρωας του Κραν Μοντανά: Ο πατέρας που έσωσε δέκα νέους από τις φλόγες
11:59 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν
11:48 Κολομβία: Ο πρόεδρος Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
11:37 myProperty: Τι αλλάζει στα συμβόλαια ακινήτων από 5/1, πώς γίνεται η νέα ψηφιακή διαδικασία
11:29 Μέμος Μπεγνής: Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια
11:20 Παιχνίδι τετράδας για τον Προμηθέα κόντρα στην ΑΕΚ
11:11 Με εμπόδια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Απαγορευτικό από Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες
11:02 Χανιά: Εδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι και στο πόδι
10:53 Πάτρα: 26χρονος ξύπνησε με διάθεση να πετάξει αυγά σε περιπολικό!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ