Μερτς από την Άγκυρα: «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ» – Ικανοποίηση για τα Eurofighter

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «ικανοποιημένος» για το deal που έκανε η Τουρκία με την Βρετανία για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

Μερτς από την Άγκυρα: «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ» - Ικανοποίηση για τα Eurofighter
30 Οκτ. 2025 17:12
Pelop News

«Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «ικανοποιημένος» για το deal που έκανε η Τουρκία με την Βρετανία για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. «Αυτά τα αεροσκάφη θα εξυπηρετήσουν την κοινή μας ασφάλεια», είπε. Από την μεριά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, πως «μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες της κοινοπραξίας. Αν και αρχικά ήταν αντίθετη με αυτήν την πώληση, έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η συμφωνία για τα ευρωπαϊκά μαχητικά.

«Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος», τόνισε ο Μερτς. «Γερμανία και Τουρκία, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα».

«Η Τουρκία είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας που μας αφορούν. Θα συνεργαστούμε στενότερα στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών, ο οποίος έχει φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», δήλωσε επίσης ο Ερντογάν.

Οι δύο ηγέτες, ωστόσο, διαφώνησαν στο ζήτημα για τη Γάζα. «Δυστυχώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτήν την πολιτική του Μερτς. Υπάρχει γενοκτονία και λιμός στη Γάζα. Η Γερμανία, η Τουρκία και οι χώρες της περιοχής θα κάνουν το καθήκον τους για να τερματιστεί αυτή η σφαγή. Κάνουμε το καθήκον μας όσον αφορά τη Χαμάς. Εργαζόμαστε σκληρά σε αυτό το θέμα», είπε ο πρόεδρος Ερντογάν.

«Η Γερμανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Ισραήλ», τόνισε από την μεριά του ο Γερμανός καγκελάριος.

«Η Χαμάς δεν έχει βόμβες, ούτε πυρηνικά όπλα. Αλλά όλα αυτά τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ. Και το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα, για παράδειγμα μόλις χθες το βράδυ (29.10.2025), χτύπησε ξανά τη Γάζα με αυτές τις βόμβες. Δεν τα βλέπετε αυτά στη Γερμανία; Δεν τα παρακολουθείτε;», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Πηγή: OnAlert.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Στο Κελί με έναν Πρόεδρο!
18:00 Κορωπί: «Έχουμε σχέση αγάπης με τον σύντροφό μου» λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε
17:52 Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε από ξένες δυνάμεις, είτε από εμάς
17:44 Ηλεία – Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων: «Ουδέποτε αναφέραμε ότι το ζώο κακοποιήθηκε σεξουαλικά»
17:36 Για μία στις 5 ουρολοιμώξεις έχουν «ευθύνη» κάποια τρόφιμα – Ποια είναι αυτά
17:28 Τζόκοβιτς: «Είναι τιμή μου να ζω στην Αθήνα» – Τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ
17:20 Δυστύχημα στα Γλυκά Νερά: Δεν φορούσε κράνος ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο
17:12 Μερτς από την Άγκυρα: «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ» – Ικανοποίηση για τα Eurofighter
17:04 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εντός του Νοεμβρίου διαγράφονται 19.769 λιμνάζοντες φοιτητές
17:00 Μερικοί ψάχνουν απλώς δώρο. Εμείς σου λέμε πού να πας όταν ψάχνεις το σωστό δώρο.
16:56 Παναθηναϊκός: Θλάση ο Καλάμπρια, επέστρεψε ο Πελίστρι
16:48 Κρήτη: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τον ΒΟΑΚ – Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα
16:40 Νέα εποχή για το ΕΣΥ: Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού
16:31 Χουάν Κάρλος για πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Δεν υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό μεταξύ μας»
16:23 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα έχει επιχειρήσεις που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην παγκόσμια αγορά»
16:15 Τρεις νέοι δημοσιογράφοι για Ράφα Μπενίτεθ και το Top-5 στην Ελλάδα
16:15 Σχέδιο για την προστασία των μουσείων από την ΕΛΑΣ με 300 ειδικούς φρουρούς
16:04 Αρχίζει το «στενό μαρκάρισμα» στους καταυλισμούς Ρομά – Και στην Αχαΐα
15:56 Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»
15:48 Πάτρα: Η παράσταση «Ας Παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» στις «Γραμμές Τέχνης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ